Mohanlal: మోహన్ లాల్ ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించారు. ఆయన మలయాళంలో సూపర్ స్టార్గా రాణిస్తున్నారు. అయినా ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణిస్తూ తన పాత జ్ఞాపకాల్లోకి వెళ్లారు.
కేరళా ఆర్టీసీ కోసం మోహన్లాల్ యాడ్
మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్లాల్, కేరళ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (KSRTC) కోసం తీసిన ఓ కొత్త యాడ్ ఫిల్మ్లో నటించారు. నిమిషంన్నర నిడివి ఉన్న ఈ యాడ్ను మోహన్లాల్ తన అధికారిక ఫేస్బుక్ పేజీ ద్వారా విడుదల చేశారు. ఈ యాడ్ ఫిల్మ్కు ప్రముఖ దర్శకుడు ప్రియదర్శన్ దర్శకత్వం వహించగా, తొడుపుళలో షూటింగ్ జరుపుకుంది.
ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించిన మోహన్లాల్
కేరళలో KSRTC బస్సులను ప్రజలు 'ఆనవండి' అని ప్రేమగా పిలుచుకుంటారు. అంటే ఏనుగు బండి అని అర్థం. తన మొదటి సినిమా 'మంజిల్ విరింజ పూక్కళ్' ఆడిషన్ కోసం తిరువనంతపురం నుంచి అలప్పుళకు 'ఆనవండి'లో ప్రయాణించిన రోజులను మోహన్లాల్ ఈ యాడ్లో గుర్తుచేసుకున్నారు.
తన బస్సు ప్రయాణాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ మోహన్ లాల్ ఎమోషనల్
ఈ యాడ్లో మోహన్లాల్ మాట్లాడుతూ.. ''ప్రయాణంలో బోర్ కొట్టకుండా ఉండేందుకు, తోటి ప్రయాణికుల కదలికలను, వారి హావభావాలను గమనించడం నాకు అలవాటు. బహుశా నా నటనకు అవే మొదటి పాఠాలు అయ్యుంటాయి. అలప్పుళలో బస్సు దిగి నవోదయ స్టూడియోస్కు నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే, ఆ బస్సు, అందులోని ప్రయాణికులు నన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నట్లు అనిపించింది. యాక్టింగ్ టెస్ట్ అయిపోయాక, మళ్లీ అదే 'ఆనవండి' ఎక్కి తిరిగొచ్చాను. కానీ, వెళ్లిన నేను వేరు, తిరిగొచ్చిన నేను వేరు. నా జీవితంలోకి అదృష్టాన్ని తీసుకొచ్చిన ఆ బస్సుకు నా ధన్యవాదాలు. ఇలాంటి ఎన్నో శుభ సందర్భాలను మలయాళీలకు అందించేందుకు KSRTC ఎప్పుడూ వాళ్లతోనే ఉండాలి'' అని చెప్పుకొచ్చారు. కేరళా ఆర్టీసీని ప్రమోట్ చేస్తూ ఆయన చేసిన ఈ యాడ్ ఇప్పుడు అందరిని ఆకట్టుకుంటోంది. వైరల్గా మారింది. ఒక పెద్ద సూపర్ స్టార్, ఇలా ప్రభుత్వ సంస్థ బాగు కోసం యాడ్ చేయడం విశేషమనే చెప్పాలి. దీంతో ఇప్పుడు మోహన్ లాల్ అందరి హృదయాలను దోచుకుంటున్నారు.