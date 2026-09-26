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- Karthi Vs Vijay: చెప్పేదొకటి చేసేదొకటి.. విజయ్ ప్రభుత్వంపై కార్తీ ఫైర్, అభిమానుల రియాక్షన్ ఇదే
Karthi Vs Vijay: చెప్పేదొకటి చేసేదొకటి.. విజయ్ ప్రభుత్వంపై కార్తీ ఫైర్, అభిమానుల రియాక్షన్ ఇదే
విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే ప్రభుత్వం చెప్పేది ఒకటి, చేసేది మరొకటి అంటూ హీరో కార్తీ విమర్శించారు. అయితే డీఎంకే ప్రభుత్వ హయాంలో కార్తీ ఎందుకు నోరు విప్పలేదని టీవీకే కార్యకర్తలు ఇప్పుడు ఆయనపై మండిపడుతున్నారు.
టీవీకే పాలనపై ఇప్పుడు తీవ్ర విమర్శలు
2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో డీఎంకే, అన్నాడీఎంకేలను ఓడించి విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. విజయ్ సీఎం అయ్యారు. ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడి 100 రోజులు దాటిన నేపథ్యంలో, టీవీకే పాలనపై ఇప్పుడు తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలతో రాజీనామా చేయించి టీవీకేలో చేర్చుకోవడం, శాంతిభద్రతల వైఫల్యం, కరెంటు కోతలు వంటి ఆరోపణలను ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్నాయి. దర్శకుడు అమీర్, సత్యరాజ్ లాంటి సినీ ప్రముఖులు కూడా విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తున్నారు.
మాజీ పోలీసు అధికారుల పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్ 10వ వార్షికోత్సవం
తాజాగా హీరో కార్తీ కూడా విజయ్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. కోయంబత్తూరులో జరిగిన మాజీ పోలీసు అధికారుల పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్ 10వ వార్షికోత్సవంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. సోషల్ మీడియా వల్ల పోలీసులపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెరుగుతోందని కార్తీ అన్నారు. ఏదైనా నేరం జరిగితే గంటలో పరిష్కారం కావాలని ప్రజలు ఆశిస్తున్నారని ఆయన చెప్పారు.
కార్తీ ఆవేదన
పనిభారం వల్ల పోలీసులకు తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతోందని కార్తీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కొత్తగా వచ్చిన టీవీకే ప్రభుత్వం పోలీసులకు వారానికో రోజు సెలవు ఇస్తామని చెప్పినా, అది కాగితాలకే పరిమితమైందని విమర్శించారు. గత డీఎంకే ప్రభుత్వంలో కూడా పోలీసులకు వీక్లీ ఆఫ్ ఇస్తామని చెప్పి అమలు చేయలేదు. ఇప్పుడు టీవీకే ప్రభుత్వం కూడా మాటలు చెబుతోందే తప్ప చేతల్లో చూపించడం లేదని పోలీసులు కూడా వాపోతున్నారు.
కార్తీ చెప్పింది నిజమే
కార్తీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు రాజకీయంగా దుమారం రేపుతున్నాయి. కార్తీ చెప్పింది నిజమే అయినా, గత ఐదేళ్ల డీఎంకే పాలనలో ఆయన ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారని టీవీకే కార్యకర్తలు, ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. కొత్త ప్రభుత్వం రాగానే ఆయనకు పోలీసుల కష్టాలు గుర్తొచ్చాయా అని నిలదీస్తున్నారు. డీఎంకే ప్రభుత్వంలో ఉన్న లోపాలను కార్తీ ఎప్పుడైనా ఎత్తిచూపారా అని వారు మండిపడుతున్నారు.