First OTT Platform: ఇండియాలో మొదటి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఏదో తెలుసా?
First OTT Platform: నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ రాకముందే ఇండియాలో ఓటీటీ వచ్చేసింది. 2008లో ప్రారంభమైన ఆ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఆన్లైన్ సినిమా స్ట్రీమింగ్ మొదలైంది. ఇంతకీ ఏంటా ఓటీటీ? ఇండియాలో మొదటి డిజిటల్ ప్లాట్ ఫామ్ ఏదో తెలుసా?
ఇండియాలో ఫస్ట్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్
నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో లాంటివి ఇండియాకు రాకముందే ఆన్లైన్లో సినిమాలు చూసే అలవాటు ఇక్కడ మొదలైంది. అవునండీ, ఇండియాలో ఓటీటీ లాంటి డిజిటల్ సినిమా స్ట్రీమింగ్కు తొలి అడుగు వేసిన సంస్థ ఏదో తెలుసా? వింటే మీరే ఆశ్చర్యపోతారు. ఒకప్పుడు సినిమా చూడాలంటే థియేటర్కే వెళ్లాలి, లేదంటే టీవీలో వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు కాలం మారిపోయింది. చేతిలో ఉన్న స్మార్ట్ఫోన్ లేదా ఇంట్లో ఉన్న స్మార్ట్ టీవీ ఆన్ చేస్తే చాలు, నచ్చిన సినిమాను ఎప్పుడైనా చూడొచ్చు. ఈ రోజుల్లో నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, ఆహా, జియో హాట్స్టార్ లాంటి ఎన్నో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు మన రోజువారీ ఎంటర్టైన్మెంట్లో ఒక భాగమైపోయాయి.
థియేటర్లో రిలీజ్ అయ్యే సినిమాలు కొన్ని వారాలకే ఓటీటీకి వచ్చేస్తున్నాయి. సినిమాలతో పాటు వెబ్ సిరీస్లు, డాక్యుమెంటరీలు, ఒరిజినల్ కంటెంట్ ప్రేక్షకులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. అయితే ఇంత పాపులర్ అయిన ఈ ఓటీటీ ప్రపంచానికి ఇండియాలో తొలి విత్తనం ఎప్పుడు పడింది? నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో కంటే ముందే ఇండియన్ ఆడియన్స్కు ఆన్లైన్ సినిమా అనుభవాన్ని ఇచ్చిన సంస్థ ఏది అనే ఆసక్తి ఇప్పుడు చాలా మందిలో ఉంది.
2008లోనే మొదలైన డిజిటల్ సినిమా ప్రయత్నం!
ఇండియాలో డిజిటల్ వీడియో మార్కెట్ పెరగక ముందే కొన్ని సంస్థలు ఆన్లైన్ ద్వారా సినిమాలను అందించే ప్రయత్నం చేశాయి. ఇందులో ముఖ్యంగా వినిపించే పేరు రిలయన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్. 2008లో రిలయన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థ, బిగ్ఫ్లిక్స్ (BIGFLIX) అనే పేరుతో వీడియో ఆన్ డిమాండ్ సర్వీస్ను ప్రారంభించింది. ఈ రోజుల్లో ఉన్న ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ లాగా ఇది పూర్తి స్థాయి ప్లాట్ఫామ్ కాదు.
కానీ ఇంటర్నెట్ ద్వారా సినిమాలను ప్రేక్షకుల దగ్గరకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నంగా, ఇది ఇండియా డిజిటల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలో ఒక ముఖ్యమైన అడుగు. ఈ రోజుల్లో ఓటీటీ అంటే నెట్ఫ్లిక్స్ లేదా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో వెంటనే గుర్తుకొస్తాయి. కానీ ఈ ప్లాట్ఫామ్లు ఇండియాలో పెద్ద ఎత్తున పాపులర్ అవ్వకముందే బిగ్ఫ్లిక్స్ ఇండియన్ ఆడియన్స్కు డిజిటల్ ద్వారా సినిమాలు చూసే ఐడియాను పరిచయం చేసింది.
తెలుగు, హిందీతో సహా పలు భాషలకు ప్రాధాన్యం
సినిమాలను ఇంటర్నెట్ ద్వారా ప్రేక్షకుల దగ్గరకు తీసుకెళ్లడమే బిగ్ఫ్లిక్స్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళం లాంటి పలు భారతీయ భాషల సినిమాలను ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంచే ప్రయత్నం కూడా జరిగింది. కానీ అప్పుడున్న పరిస్థితులు వేరు. 2008 నుంచి 2012 వరకు ఇండియాలో ఇంటర్నెట్ వాడకం ఇప్పుడున్నంతగా లేదు. చాలా చోట్ల 2G కనెక్షన్ మాత్రమే ఉండేది. 3G కూడా అందరికీ ఈజీగా దొరికేది కాదు. దానికంటే ముఖ్యంగా మొబైల్ డేటా చాలా కాస్ట్లీగా ఉండేది.
ఈ రోజుల్లో లాగా వందల రూపాయలకే ఎక్కువ డేటా లేదా అన్లిమిటెడ్ డేటా ప్యాక్లు అప్పట్లో లేవు. ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ కూడా తక్కువే. దీంతో ఆన్లైన్లో ఒక సినిమా చూడటమే పెద్ద సవాల్గా ఉండేది. వీడియో ప్లే చేస్తే ముందు బఫర్ అయ్యేది. కాసేపు ప్లే అయ్యాక మళ్లీ ఆగిపోయేది. మళ్లీ లోడ్ అయ్యేది. అందులోనూ HD కంటెంట్ను ఆన్లైన్లో స్ట్రీమ్ చేయడం అప్పుడున్న నెట్వర్క్ పరిస్థితుల్లో ఈజీ కాదు.
ఓటీటీ పెరగడానికి ఇంటర్నెట్ విప్లవమే కారణం!
ఈ రోజుల్లో ఉన్న ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ లాగా ఆ టైమ్లో పెద్ద ఎత్తున ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్లు, బిగ్ బడ్జెట్ షోలు లేదా ఎక్స్క్లూజివ్ కంటెంట్ లాంటివి లేవు. దీంతో బిగ్ఫ్లిక్స్ లాంటి తొలి తరం డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్రయత్నాలు ఆశించినంత విజయం సాధించడానికి చాలా సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. కానీ ఆ తర్వాత ఇండియాలో ఇంటర్నెట్ వాడకం వేగంగా పెరిగింది. స్మార్ట్ఫోన్ల వాడకం పెరిగింది. తక్కువ ధరకే డేటా ప్యాక్లు దొరికాయి. ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ కూడా పెరిగింది. దీని ఫలితంగా ఇండియాలో ఓటీటీ రంగానికి ఒక కొత్త దారి దొరికింది.
ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా పలు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చాయి. ఈ రోజుల్లో సినిమాలతో మొదలై వెబ్ సిరీస్ల వరకు అన్నింటినీ ఇంట్లోనే కూర్చుని చూసేంతగా ఓటీటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రపంచం భారీగా పెరిగింది. అందుకే, ఈ రోజు మనం నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో లాంటి పలు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లను తలచుకున్నా, ఇండియాలో ఇంటర్నెట్ ద్వారా సినిమాలు చూసే ప్రయత్నం చాలా కాలం క్రితమే మొదలైందనేది నిజం.