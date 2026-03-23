- Home
- Entertainment
- OTT Movies: ఈ వారం ఓటీటీ రిలీజ్ లు.. నెవర్ బిఫోర్ మాస్ అవతారంలో విజయ్ సేతుపతి, థ్రిల్లర్ మూవీస్ రెడీ
OTT Movies: ఈ వారం ఓటీటీ రిలీజ్ లు.. నెవర్ బిఫోర్ మాస్ అవతారంలో విజయ్ సేతుపతి, థ్రిల్లర్ మూవీస్ రెడీ
మార్చి 2026 చివరి వారం OTT ప్రేక్షకులకు విభిన్నమైన వినోదాన్ని అందించడానికి సిద్ధమైంది. యాక్షన్, థ్రిల్లర్, హారర్, డాక్యుమెంటరీ, క్రైమ్ డ్రామా జానర్లలో ఆసక్తికర సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లు ప్రధాన స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్లలో విడుదల కానున్నాయి.
This Week OTT Releases
మార్చి 2026 చివరి వారం OTT ప్రేక్షకులకు విభిన్నమైన వినోదాన్ని అందించడానికి సిద్ధమైంది. యాక్షన్, థ్రిల్లర్, హారర్, డాక్యుమెంటరీ, క్రైమ్ డ్రామా జానర్లలో ఆసక్తికర సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లు ప్రధాన స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్లలో విడుదల కానున్నాయి. మార్చి 23 నుంచి 29 మధ్య ప్రేక్షకులను అలరించబోయే ముఖ్యమైన OTT విడుదలల వివరాలు ఇవి.
జియోహాట్స్టార్
Daredevil Born Again
మొదటి సీజన్ ముగింపులో మేయర్ విల్సన్ ఫిస్క్ న్యూయార్క్ నగరంలో మార్షల్ లా ప్రకటిస్తూ విజిలాంటీలను నగరంచి బహిష్కరించడం కీలక మలుపు అయ్యింది. రెండో సీజన్లో అంధ న్యాయవాది మరియు విజిలాంటీ మ్యాట్ మర్డాక్ అలియాస్ డేర్డెవిల్ మేయర్ బెదిరింపులకు ఎలా ప్రతిస్పందిస్తాడు అన్నది కథా ప్రధానాంశంగా ఉంటుంది. రాజకీయ ఒత్తిళ్లు, నేర ప్రపంచం, వ్యక్తిగత సంఘర్షణల మధ్య సాగే యాక్షన్ డ్రామాగా ఈ సీజన్ రూపొందింది.
ఎక్కడ చూడాలి: జియోహాట్స్టార్
రిలీజ్ డేట్: మార్చి 24, 2026
Kaattaan
దర్శకుడు ఎం మణికందన్ తెరకెక్కించిన ఈ గ్రామీణ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సిరీస్లో విజయ్ సేతుపతి గట్టి పాత్రలో కనిపిస్తారు. గ్రామీణ నేపథ్యంలోని సంక్లిష్ట హత్య కేసు చుట్టూ కథ తిరుగుతుంది. అనుమానాలు, మలుపులు, దర్యాప్తు అంశాలతో సాగే ఈ సిరీస్లో మిలింద్ సోమన్, సుదేవ్ నాయర్, వీజే పార్వతి తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
ఎక్కడ చూడాలి: జియోహాట్స్టార్
రిలీజ్ డేట్: మార్చి 27, 2026
O Romeo
దర్శకుడు విశాల్ భరద్వాజ్ రూపొందించిన డార్క్ రొమాన్స్ సాగాగా ‘ఓ రోమియో’ తెరకెక్కింది. షాహిద్ కపూర్, త్రిప్తి దిమ్రీ, నానా పటేకర్, అవినాష్ తివారీ, దిశా పటాని, ఫరీదా జలాల్, రందీప్ హుడా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. నిజ జీవిత సంఘటనల ప్రేరణతో రూపొందిన ఈ చిత్రం ప్రతీకారం నేపథ్యంలో సాగే గాఢ ప్రేమ కథగా ప్రచారం పొందుతోంది.
ఎక్కడ చూడాలి: ప్రైమ్ వీడియో
రిలీజ్ డేట్: మార్చి 27, 2026
నెట్ఫ్లిక్స్
BTS The Return
ప్రపంచ ప్రఖ్యాత దక్షిణ కొరియా బ్యాండ్ BTS సైనిక సేవల అనంతరం తిరిగి రావడంపై రూపొందిన డాక్యుమెంటరీ ఇది. మార్చి 20, 2026న విడుదలైన వారి ఆల్బమ్ ‘అరిరాంగ్’ తర్వాత ఈ డాక్యుమెంటరీ విడుదల అవుతోంది. స్టూడియో క్షణాలు, రిహార్సల్స్, వ్యక్తిగత అనుభవాలు ఇందులో చూపించబడతాయి. బ్యాండ్ ప్రయాణానికి సంబంధించిన అంతరంగిక దృశ్యాలను అభిమానులకు అందిస్తుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్: మార్చి 27, 2026
Something Very Bad Is Going to Happen
‘స్ట్రేంజర్ థింగ్స్’ సిరీస్తో ప్రసిద్ధి చెందిన ది డఫర్ బ్రదర్స్ రూపొందించిన హారర్ మినీ సిరీస్ ఇది. ఆరు ఎపిసోడ్లతో తెరకెక్కిన ఈ సిరీస్లో కమిలా మోరోన్, ఆడమ్ డిమార్కో ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. అడవుల్లో జరిగే ఒక కలల వివాహ వేడుక అనూహ్యంగా భయానక మలుపు తిరగడం కథలో కీలక అంశం.
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్: మార్చి 26, 2026
Detective Hole
నార్వేజియన్ క్రైమ్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ సిరీస్లో మానసికంగా కృంగిపోయిన ఓ డిటెక్టివ్ ఒస్లో నగరంలో జరుగుతున్న దారుణ హత్యల పరంపరను దర్యాప్తు చేయాల్సి వస్తుంది. వ్యక్తిగత సమస్యలతో పోరాడుతూనే కేసును చేధించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అవినీతి సహచరుడి అడ్డంకులతో దర్యాప్తు మరింత క్లిష్టమవుతుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్: మార్చి 26, 2026