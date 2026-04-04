Abhishek Bachchan: ఐశ్వర్యతో నా పెళ్లి ఓ పార్ట్నర్షిప్.. మా మధ్య పోటీ లేదు, అసలు నిజం చెప్పిన అభిషేక్!
ఐశ్వర్య రాయ్తో తన బంధంపై అభిషేక్ బచ్చన్ కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు బయటపెట్టాడు. తమ పెళ్లిలో ఎప్పుడూ పోటీకి తావులేదని, అదొక భాగస్వామ్యం మాత్రమేనని, అదే తమ బంధానికి బలమని చెప్పాడు. ఇంతకీ అభిషేక్ బచ్చన్ ఇంకా ఏమన్నాడో తెలుసుకుందాం...
పెళ్లిపై అభిషేక్ బచ్చన్ ఆలోచనలు
లిల్లీ సింగ్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అభిషేక్ బచ్చన్ పెళ్లిపై తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నాడు. "మా అమ్మానాన్నల పెళ్లి టైంలో, మా నాన్న కంటే మా అమ్మే పెద్ద స్టార్. కాబట్టి ఇది మాకు కొత్తేమీ కాదు. భర్తే పెత్తనం చేయాలనే ఆలోచనలతో నేను పెరగలేదు. మా బంధంలో ఎప్పుడూ ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడమే ముఖ్యం" అని చెప్పాడు.
స్నేహంతో మొదలైన అభిషేక్-ఐశ్వర్య బంధం
అభిషేక్ బచ్చన్ మాట్లాడుతూ, "నా కెరీర్ మొదట్నుంచీ నాకు ఐశ్వర్య తెలుసు. నా రెండో సినిమా ఆమెతోనే. నేను ఆమెతోనే ఎక్కువ సినిమాలు చేశాను. అప్పుడు మేం రిలేషన్షిప్లో లేము, మంచి స్నేహితులం మాత్రమే. మేం ఇప్పటికీ స్నేహితులమే, ఎప్పటికీ స్నేహితులుగానే ఉంటాం" అని అన్నాడు.
పెళ్లిలో పోటీ లేదు: అభిషేక్ బచ్చన్
మేం రిలేషన్షిప్లోకి, ఆ తర్వాత ఎంగేజ్మెంట్, పెళ్లి బంధంలోకి అడుగుపెట్టాక కూడా, మాది ఎప్పుడూ ఒక భాగస్వామ్యమే. నేను సంపాదిస్తాను, నువ్వు ఇల్లు చూసుకో అని మేం ఎప్పుడూ మాట్లాడుకోలేదు. మా బంధం ఎలాంటి పాత్రల విభజన లేకుండానే సహజంగా సాగిపోతుంది అని అభిషేక్ చెప్పాడు.
నీ గెలుపు నువ్వే సంపాదించుకో: అభిషేక్
ఇంటర్వ్యూలో అభిషేక్ మాట్లాడుతూ, "నేను గెలవడం కోసం మరొకరు వెనక్కి తగ్గాలని కోరుకునే వ్యక్తిని కాదు. నీ గెలుపు నువ్వే సంపాదించుకోవాలని నాకు నేర్పించారు. మా నాన్న నన్ను లాంచ్ చేయలేదు, ఇప్పటివరకు నా కోసం ఒక్క సినిమా కూడా తీయలేదు. నేనే ఆయన కోసం ఒక సినిమా నిర్మించాను. ఈ రోజు నేను ఏ స్థాయిలో ఉన్నా, అది నా స్వశక్తితోనే అని గర్వంగా చెప్పగలను. నా గెలుపు కోసం ఇంకొకరు ఓడిపోవాలని లేదా పరుగు ఆపాలని నేను ఎప్పుడూ కోరుకోను" అని అన్నాడు.
అభిషేక్ బచ్చన్-ఐశ్వర్య రాయ్ పెళ్లి ఎప్పుడు జరిగింది?
అభిషేక్ బచ్చన్, ఐశ్వర్య రాయ్ ఏప్రిల్ 2007లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. 2011లో వారికి కూతురు ఆరాధ్య పుట్టింది. కొన్నాళ్ల క్రితం వారిద్దరి మధ్య గొడవలంటూ మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి. కానీ, ఇద్దరూ కలిసి పబ్లిక్గా కనిపించి ఆ వార్తలకు చెక్ పెట్టారు. అభిషేక్, ఐశ్వర్య తమ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ప్రైవేట్గా ఉంచడానికే ఇష్టపడతారు. సినిమాల విషయానికొస్తే, అభిషేక్ త్వరలో రితేష్ దేశ్ముఖ్ 'రాజా శివాజీ', షారుఖ్ ఖాన్ 'కింగ్' సినిమాల్లో కనిపించనున్నాడు. ఐశ్వర్య చివరిసారిగా తమిళ సినిమా 'పొన్నియిన్ సెల్వన్ II'లో నటించింది.
