- హిట్ టాక్ తెచ్చుకున్న బైకర్ తొలి రోజు కలెక్షన్స్ ఇవే.. మొత్తానికి శర్వానంద్ గేరు మార్చాడుగా..
హిట్ టాక్ తెచ్చుకున్న బైకర్ తొలి రోజు కలెక్షన్స్ ఇవే.. మొత్తానికి శర్వానంద్ గేరు మార్చాడుగా..
శర్వానంద్ నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ఏప్రిల్ 3న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. తొలి షో నుంచే ఈ చిత్రానికి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ మొదలైంది. ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
శర్వానంద్ ‘బైకర్' చిత్రం
నటుడు శర్వానంద్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన ‘బైకర్’ చిత్రం ఏప్రిల్ 3న థియేటర్లలో విడుదలైంది. విడుదలైన మొదటి రోజే ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి ప్రదర్శన కనబరుస్తోంది. మోటార్ సైకిల్ స్పోర్ట్స్ నేపథ్యంతో కూడిన ఈ చిత్రానికి తొలి రోజు నుంచే ప్రేక్షకుల నుంచి అనుకూల స్పందన లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా భావోద్వేగభరితమైన కథనానికి ప్రేక్షకులు మెచ్చుకుంటున్నారు.
తొలి రోజు కలెక్షన్స్
ట్రేడ్ వర్గాల అంచనాల ప్రకారం, ‘బైకర్’ సినిమా తొలి రోజున భారత్లో సుమారు రూ 2.41 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇందులో నెట్ కలెక్షన్ సుమారు రూ 2.10 కోట్లుగా నమోదైంది. మొత్తం ఆక్యుపెన్సీ 22.5 శాతంగా నమోదైంది. అంటే థియేటర్లలో ప్రేక్షకుల సంఖ్య తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, వచ్చిన వారు సినిమా పట్ల ఆసక్తి చూపించినట్లు తెలుస్తోంది.
23 శాతం ఆక్యుపెన్సీ నమోదు
ఈ చిత్రంలో తెలుగు వెర్షన్ ప్రధానంగా ఆదాయం తెచ్చింది. తెలుగు వెర్షన్ ద్వారా సుమారు రూ 2.05 కోట్లు నెట్ వసూళ్లు వచ్చినట్లు సమాచారం. తమిళ వెర్షన్ మాత్రం చాలా తక్కువగా, సుమారు రూ 5 లక్షల వరకు మాత్రమే వసూలు చేసింది. తెలుగు వెర్షన్ 1,800కు పైగా షోలలో సగటు 23 శాతం ఆక్యుపెన్సీ నమోదు చేసింది. ఉదయం షోలతో పోలిస్తే మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం షోలలో ప్రేక్షకుల స్పందన మెరుగుపడింది. తమిళ వెర్షన్లో మాత్రం సీట్ల భర్తీ శాతం సుమారు 10.6 శాతంగా నమోదైంది.
కథలో ప్రధాన ఆకర్షణ
సోషల్ మీడియాలో ప్రేక్షకుల స్పందన కూడా ఈ సినిమాకు అనుకూలంగా ఉంది. సినిమా చూసిన వారు దీనిని భావోద్వేగ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా పేర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా తండ్రి, కొడుకు మధ్య ఉన్న అనుబంధం కథలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. శర్వానంద్, రాజశేఖర్ మధ్య తండ్రి కొడుకు సంబంధం సినిమాకు బలం చేకూర్చిందని అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
అభిలాష్ రెడ్డి దర్శకత్వం
ఈ చిత్రానికి అభిలాష్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. వేగవంతమైన రేసింగ్ సన్నివేశాలు, భావోద్వేగ కథనం కలగలిపి ఈ సినిమాను రూపొందించారు. కథలో వికాస్ నారాయణ అనే పాత్ర ప్రధానంగా ఉంటుంది. అతను తన గతం, తండ్రి ప్రభావం మధ్య తడబడే వ్యక్తిగా చూపించారు. క్రమశిక్షణ, లక్ష్యసాధన, సంబంధాల పునరుద్ధరణ వంటి అంశాలను ఈ చిత్రం ప్రస్తావిస్తుంది. ఈ చిత్రంలో మాలవిక నాయర్, అతుల్ కులకర్ణి కూడా కీలక పాత్రల్లో నటించారు.