Divorce: ఇద్దరు భార్యలకు విడాకులు.. ఏళ్ల తర్వాత అసలు కారణం చెప్పిన స్టార్ హీరో
బాలీవుడ్ స్టార్ అమీర్ ఖాన్ తన విడాకులపై ఏళ్ల తర్వాత మౌనం వీడారు. తన రెండు పెళ్లిళ్లు ఎందుకు విఫలమయ్యాయో, అసలు కారణాలు ఏంటో ఆయనే స్వయంగా వెల్లడించారు. ఆ వివరాలు చూద్దాం.
16
Image Credit : instagram
Aamir Khan Divorce Reason
బాలీవుడ్ స్టార్ అమీర్ ఖాన్ తన 21వ ఏట రీనా దత్తాతో ప్రేమలో పడ్డారు. ఇంట్లోవాళ్లు ఒప్పుకోకపోయినా, 1986లో ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి జునైద్ అనే కొడుకు, ఐరా అనే కూతురు ఉన్నారు. కానీ 16 ఏళ్ల తర్వాత, 2002లో ఈ జంట విడిపోయింది.
26
Image Credit : instagram
కిరణ్ రావుతో పరిచయం
ఆ తర్వాత మూడేళ్లకు 'లగాన్' సినిమా షూటింగ్లో కిరణ్ రావుతో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆమె ఆ సినిమాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్. ఇద్దరూ ప్రేమలో పడి 2005లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి ఆజాద్ అనే కొడుకు ఉన్నాడు. సరిగ్గా మొదటి పెళ్లిలాగే, 16 ఏళ్ల తర్వాత 2021లో వీరి బంధం కూడా విడాకులతో ముగిసింది. ఈ వార్త విని అభిమానులు షాకయ్యారు.
36
Image Credit : instagram
విడిపోవడమే మంచిదని ఇద్దరం అనుకున్నాం
కిరణ్ రావుతో విడిపోతున్నప్పుడు, "మేం భార్యాభర్తలుగా విడిపోయినా, మా అబ్బాయికి తల్లిదండ్రులుగా, ఒకరికొకరం కుటుంబంగానే ఉంటాం" అని ఇద్దరూ ఓ ప్రకటన ఇచ్చారు. "మా మధ్య గొడవలు లేవు, మా ప్రేమ స్నేహంగా మారింది. అందుకే విడిపోవడమే మంచిదని ఇద్దరం అనుకున్నాం" అని కిరణ్ రావు ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు.
46
Image Credit : instagram
కుటుంబానికి సమయం కేటాయించలేకపోయాను
చాలా కాలం తర్వాత, రీనా దత్తా, కిరణ్ రావు ఇద్దరితో ఎందుకు విడిపోయానో అమీర్ ఖాన్ వివరించారు. "ఇద్దరితోనూ నా బంధం నిలబడకపోవడానికి కారణం నేనే. కుటుంబానికి సమయం కేటాయించలేకపోయాను" అని తన తప్పును ఒప్పుకున్నారు. 21 ఏళ్లకే పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల అప్పుడు తనకు అంత పరిణతి లేదని, పని మీదే దృష్టి పెట్టి కుటుంబాన్ని పట్టించుకోలేదని చెప్పారు.
56
Image Credit : instagram
తప్పు ఒప్పుకుంటే ఎవరూ తక్కువైపోరు
పని ఒత్తిడి వల్ల మొదటి భార్య పిల్లలు జునైద్, ఐరాలతో సమయం గడపలేకపోయానని, ఆ బాధ ఇప్పటికీ ఉందని అమీర్ చెప్పారు. "తప్పు ఒప్పుకుంటే ఎవరూ తక్కువైపోరు. ఇప్పుడు ఆ తప్పును సరిదిద్దుకుంటున్నా. కుటుంబంతో వీలైనంత ఎక్కువ సమయం గడపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా" అని అన్నారు. రీనా తండ్రి చనిపోయినప్పుడు, కూతురు ఐరా పెళ్లిలోనూ అమీర్ అన్నీ తానై చూసుకున్నారు.
66
Image Credit : instagram
ఇద్దరితోనూ స్నేహంగానే
ఇద్దరు భార్యలతో విడిపోయినా, అమీర్ ఖాన్ ఇద్దరితోనూ స్నేహంగానే ఉంటున్నారు. ప్రస్తుతం తన కొడుకు జునైద్ ఖాన్ సినిమా నిర్మాణ పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు. అయితే, 61 ఏళ్ల అమీర్ ఇప్పుడు గౌరీ స్పాట్ అనే మహిళతో సన్నిహితంగా ఉంటున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. మార్చి 2022లో జరిగిన అమీర్ పుట్టినరోజు వేడుకలో ఆమె పాల్గొన్న ఫోటోలు వైరల్ అయ్యాయి. కానీ దీనిపై అమీర్ అధికారికంగా ఏమీ చెప్పలేదు.
Latest Videos