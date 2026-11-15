Dhanush: 2013లో మమ్ముట్టిని చూసి చాలా రఫ్ అండ్ అహంకారి అనుకున్నాడట ధనుష్. కానీ ఇప్పుడు 'ఓం: చాప్టర్ 1' కోసం మళ్లీ కలిశాక ఆయన ఒపీనియన్ పూర్తిగా మారిపోయింది.
2013లో మలయాళ సినిమా 'కమ్మత్ అండ్ కమ్మత్'లో మమ్ముట్టితో కలిసి పనిచేశాడు ధనుష్. అప్పట్లో మమ్ముట్టిని చూసి ఆయన చాలా 'రఫ్' అని ఫీల్ అయ్యాడట. కానీ పదేళ్ల తర్వాత 'ఓం: చాప్టర్ 1' (OM: Chapter One) సినిమాతో వీళ్లిద్దరూ మళ్లీ కలిశారు. ఇప్పుడు మమ్ముట్టి గురించి తన అభిప్రాయం పూర్తిగా మారిపోయిందని ధనుష్ అంటున్నాడు.
దశాబ్దం తర్వాత ఈ సీనియర్ నటుడితో టైమ్ స్పెండ్ చేసే ఛాన్స్ ధనుష్కు దొరికింది. కొద్ది రోజుల్లోనే ఆయన ఆలోచన మారిపోయింది. సినిమా ప్రమోషన్స్లో మాట్లాడిన ధనుష్.. మమ్ముట్టి చాలా మంచి వారని, సింపుల్ అండ్ హంబుల్ అని పొగిడేశాడు. ఆయన సెన్సాఫ్ హ్యూమర్ అద్భుతం అన్నాడు. నవంబర్ 20న రాబోతున్న 'ఓం - చాప్టర్ 1: ఉదిరమ్ - ది బ్లడ్ వుడ్' మూడు నిమిషాల ట్రైలర్లో వీళ్లిద్దరి కాంబినేషన్ అదిరిపోయింది.
మమ్ముట్టి ఆన్సర్స్ ఇచ్చే స్టైల్ భలే వెరైటీగా ఉంటుందని ధనుష్ చెప్పాడు. సినిమా ఎక్స్ప్రెస్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, "మమ్ముట్టి సార్ అంటే 'థగ్ లైఫ్', 'థగ్ లైఫ్' అంటే మమ్ముట్టి సార్" అని ధనుష్ అన్నాడు. ఒకసారి ఆయన్ని కలిసి 'ఎలా ఉన్నారు?' అని అడిగితే జరిగిన ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ను గుర్తుచేసుకున్నాడు. సూటిగా సమాధానం చెప్పకుండా మమ్ముట్టి మరో ప్రశ్న వేశాడట.
"నేను ఒకసారి ఆయన్ని 'ఎలా ఉన్నారు సార్?' అని అడిగాను. దానికి ఆయన 'నేనెలా ఉన్నానని నీకు అనిపిస్తోంది?' అన్నారు. నేను 'మీరు బాగున్నారు' అన్నాను. అప్పుడాయన 'అయితే నేను బాగున్నట్టే' అన్నారు" అని నవ్వుతూ చెప్పుకొచ్చాడు. ఈ మాటలతో మమ్ముట్టి క్యారెక్టర్పై ధనుష్కు మరింత ఆసక్తి పెరిగింది. ఆయన సెన్సాఫ్ హ్యూమర్, మాట్లాడే తీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ఆయన పాత ఇంటర్వ్యూలు కూడా చూశాడట.
ధనుష్, మమ్ముట్టి తొలిసారి 'కమ్మత్ అండ్ కమ్మత్' సినిమాలో కలిసి నటించారు. అందులో దిలీప్ కూడా ఉన్నాడు. ఆ సినిమాతోనే ధనుష్ మలయాళ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. కానీ అది గెస్ట్ రోల్ కావడంతో, మమ్ముట్టితో కేవలం రెండు రోజులు మాత్రమే పనిచేశాడు.
"ఆ తర్వాత ఆయనతో వర్క్ చేసే ఛాన్స్ నాకు రాలేదు. మళ్లీ ఈ సినిమా కోసమే ఆయన్ని కలిశా. కలిసిన మూడు రోజుల్లోనే ఆయనెంత మంచివారో, ఎంత ఉదార స్వభావం కలవారో నాకు అర్థమైంది. ఆయన సెన్సాఫ్ హ్యూమర్ వేరే లెవల్" అని ధనుష్ అన్నాడు.
ట్రైలర్లో ధనుష్-మమ్ముట్టి కాంబో హైలైట్
ధనుష్, మమ్ముట్టి, సాయి పల్లవి నటించిన 'ఓం - చాప్టర్ 1: ఉదిరమ్ - ది బ్లడ్ వుడ్' ట్రైలర్ను మేకర్స్ వదిలారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు పోలీసులు, క్రిమినల్ గ్యాంగ్స్, శేషాచలం అడవుల్లో ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ చుట్టూ తిరిగే ఆపరేషన్ కథ ఇది. స్మగ్లింగ్ ముఠాలోకి ప్రవేశించే అండర్కవర్ పోలీస్ ఆఫీసర్గా ధనుష్ నటించాడు.
సాయి పల్లవి ఈ ఆపరేషన్ను లీడ్ చేస్తుండగా, మమ్ముట్టి అక్రమ దందాను కంట్రోల్ చేసే మిస్టీరియస్ రోల్లో కనిపించాడు. ధనుష్ యాక్టింగ్, సాయి పల్లవి స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, మమ్ముట్టి స్వాగ్ చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. ఒక యూజర్ ధనుష్ను 'పక్కా ఫైర్' అంటే, మరొకరు ఆయన యాటిట్యూడ్ను తెగ మెచ్చుకున్నారు. #OMTrailer సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ అవుతోంది.
ఇద్దరు స్టార్ హీరోలు స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడంపై ఓ నెటిజన్ కామెంట్ చేస్తూ.. "ధనుష్, మమ్ముక్క కాంబో సినిమా చూడటానికి వంద కారణాలు ఇస్తోంది. ఓం ట్రైలర్ సూపర్" అన్నాడు. యాక్షన్, ఎడిటింగ్, విజువల్స్, ఎర్రచందనం అడవుల్లోని యాక్షన్ సీక్వెన్స్లకు ఆడియన్స్ నుంచి సాలిడ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది.
రెండు భాగాలుగా సినిమా
రాజ్కుమార్ పెరియసామి రాసి, డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాలో శ్రీలీల, నసీరుద్దీన్ షా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇది రెండు భాగాలుగా రాబోతోంది. సాయి అభ్యంకర్ సంగీతం, బీజీఎం అందించాడు. నిజానికి ఈ సినిమా అక్టోబర్ 16న రిలీజ్ కావాల్సింది. కానీ రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2' కోసం డేట్ మార్చినట్లు ప్రొడ్యూసర్ కూడా అయిన ధనుష్ వెల్లడించాడు.
ఇక సూర్య 'సీన్' (Scene) సినిమాకు ఇబ్బంది కలగకూడదని దీపావళి రిలీజ్ను కూడా డ్రాప్ చేసుకున్నారు. ఫైనల్గా 'ఓం - చాప్టర్ 1: ఉదిరమ్ - ది బ్లడ్ వుడ్' నవంబర్ 20న ప్రపంచవ్యాప్తంగా తమిళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో రిలీజ్ కానుంది.