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- Bollywood Controversies: సల్మాన్-షారుఖ్ నుంచి కంగనా-హృతిక్ వరకు.. స్టార్లను కుదిపేసిన 7 వివాదాలు
Bollywood Controversies: సల్మాన్-షారుఖ్ నుంచి కంగనా-హృతిక్ వరకు.. స్టార్లను కుదిపేసిన 7 వివాదాలు
బాలీవుడ్లో ఎన్నో సంచలన వివాదాలు చూశాం. సల్మాన్ ఖాన్, షారుఖ్ ఖాన్ మధ్య జరిగిన గొడవ నుంచి కంగనా రనౌత్, హృతిక్ రోషన్ మధ్య నడిచిన లీగల్ ఫైట్ వరకు.. ఇండస్ట్రీని షేక్ చేసిన కొన్ని వివాదాల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
బాలీవుడ్ సంచలన వివాదాలు
బాలీవుడ్ అంటే కేవలం సినిమాలు, వినోదం మాత్రమే కాదు.. తెర వెనుక ఎన్నో వివాదాలు కూడా ఉంటాయి. స్టార్ హీరోల మధ్య గొడవలు, పబ్లిక్ ఫైట్స్, లీగల్ కేసులు.. ఇలా ఎన్నో సంఘటనలు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించాయి. బాలీవుడ్లో జరిగిన అలాంటి 7 పెద్ద వివాదాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
హృతిక్ రోషన్ - కంగనా రనౌత్
హృతిక్ రోషన్, కంగనా రనౌత్ మధ్య జరిగిన గొడవ బాలీవుడ్లో పెద్ద సెన్సేషన్. 2016లో కంగనా.. హృతిక్ను తన "సిల్లీ ఎక్స్" అని పిలవడంతో ఈ వివాదం మొదలైంది. ఫ్రీ ప్రెస్ జర్నల్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, కంగనాతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని హృతిక్ ఖండించాడు. ఆమెకు లీగల్ నోటీసులు పంపి, క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశాడు. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకుంటూ చాలా ఏళ్ల పాటు ఈ వివాదాన్ని కొనసాగించారు.
సల్మాన్ ఖాన్ - షారుఖ్ ఖాన్
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోలు సల్మాన్ ఖాన్, షారుఖ్ ఖాన్ మధ్య జరిగిన గొడవ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. 2008లో కత్రినా కైఫ్ బర్త్డే పార్టీలో వీళ్లిద్దరి మధ్య పెద్ద వాగ్వాదం జరిగింది. అది కాస్తా ఫిజికల్ ఫైట్కు దారితీసింది. ఆ తర్వాత చాలా ఏళ్ల పాటు వీరు మాట్లాడుకోలేదు. చివరకు కొన్నేళ్ల తర్వాత ఇద్దరూ మళ్లీ కలిశారు.
ఐశ్వర్య రాయ్ - సల్మాన్ ఖాన్
సల్మాన్ ఖాన్, ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ ప్రేమ వ్యవహారం, ఆ తర్వాత జరిగిన బ్రేకప్ మీడియాలో పెద్ద హాట్ టాపిక్. 1999లో 'హమ్ దిల్ దే చుకే సనమ్' సెట్స్లో మొదలైన వీరి ప్రేమ.. 2001లో ముగిసింది. సల్మాన్ తనను శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించాడని ఐశ్వర్య ఆరోపించింది. కానీ సల్మాన్ ఈ ఆరోపణలను ఖండించాడు. ఈ బ్రేకప్ వివాదం ఇద్దరి ఇమేజ్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది.
నీతూ కపూర్ - రిషి కపూర్
బాలీవుడ్లో నీతూ కపూర్, రిషి కపూర్ జంట గురించి ఎప్పుడూ ఏదో ఒక చర్చ జరుగుతూనే ఉండేది. రిషి కపూర్ వేరే మహిళలతో సంబంధాలు పెట్టుకున్నాడని అప్పట్లో పుకార్లు వచ్చాయి. అంతేకాదు, పెళ్లయ్యాక ఆయనకు కోపం, ఆల్కహాల్ అలవాటు ఎక్కువగా ఉండేవని వార్తలు వచ్చాయి.
సల్మాన్ ఖాన్
సల్మాన్ ఖాన్ చుట్టూ ఎన్నో లీగల్ వివాదాలు ఉన్నాయి. 2002 సెప్టెంబర్లో జరిగిన హిట్ అండ్ రన్ కేసు అందులో ఒకటి. సల్మాన్ కారు ఫుట్పాత్పై నిద్రిస్తున్న ఐదుగురిపైకి దూసుకెళ్లడంతో ఒకరు చనిపోయారు, మిగతా వారు గాయపడ్డారు. మొదట ఆయనపై కేసు నమోదైనా.. చాలా ఏళ్ల కోర్టు విచారణ తర్వాత 2015లో సల్మాన్ నిర్దోషిగా విడుదలయ్యాడు.
కంగనా రనౌత్
2017లో కరణ్ జోహార్ షో 'కాఫీ విత్ కరణ్'లో కంగనా రనౌత్ చేసిన కామెంట్స్ బాలీవుడ్లో నెపోటిజం (బంధుప్రీతి) చర్చకు దారితీశాయి. కరణ్ జోహార్ను "నెపోటిజంకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్", "మూవీ మాఫియా" అని కంగనా విమర్శించింది. దీంతో ఇండస్ట్రీలో స్టార్ కిడ్స్కు దక్కే అవకాశాలు, బయటి వ్యక్తులు పడే కష్టాలపై దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద చర్చే జరిగింది.
ఫరా ఖాన్, శిరీష్ కుందర్, షారుఖ్ ఖాన్!
షారుఖ్ ఖాన్, డైరెక్టర్ ఫరా ఖాన్ భర్త శిరీష్ కుందర్ మధ్య జరిగిన గొడవ కూడా పెద్ద సంచలనమే. 2012లో సంజయ్ దత్ ఇచ్చిన ఓ ప్రైవేట్ పార్టీలో శిరీష్ను షారుఖ్ చెంపదెబ్బ కొట్టాడని వార్తలు వచ్చాయి. సోషల్ మీడియాలో షారుఖ్ సినిమా 'రా.వన్'పై శిరీష్ నెగెటివ్ కామెంట్స్ చేయడమే ఈ గొడవకు కారణమని అప్పట్లో ప్రచారం జరిగింది.