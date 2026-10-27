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- Ram Pothineni Heroines: రామ్ పోతినేనితో నటించి కనిపించకుండా పోయిన హీరోయిన్లు.. లిస్ట్ లో మొత్తం ఆరుగురు
Ram Pothineni Heroines: రామ్ పోతినేనితో నటించి కనిపించకుండా పోయిన హీరోయిన్లు.. లిస్ట్ లో మొత్తం ఆరుగురు
రామ్ పోతినేనితో నటించిన ఆరుగురు హీరోయిన్లు సినిమాలకు దూరమయ్యారు. ఇండస్ట్రీలో కనిపించకుండా పోయారు. ఆ హీరోయిన్లు ఎవరు ? వాళ్ళు రామ్ తో నటించిన సినిమాలు ఏంటి అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
Ram Pothineni
ఎనెర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని ప్రస్తుతం కెరీర్ లో తడబడుతున్నారు. ఆయన నటించిన సినిమాలు ఇటీవల ఆశించిన స్థాయిలో సక్సెస్ కాలేదు. ది వారియర్, స్కంద, డబుల్ ఇస్మార్ట్, ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా లాంటి చిత్రాలు తీవ్రంగా నిరాశ పరిచాయి. రామ్ పోతినేని తన కెరీర్ లో ఇలియానా నుంచి భాగ్యశ్రీ వరకు క్రేజీ హీరోయిన్లతో నటించారు. వారిలో కొందరు హీరోయిన్లు ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ లో లేరు. మరికొందరు సినిమాలకే దూరమయ్యారు. ఆ హీరోయిన్లు ఎవరు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇలియానా
ఇలియానా, రామ్ దేవదాసు లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ మూవీలో నటించారు. ఇద్దరికీ ఇది డెబ్యూ మూవీ. కొన్నేళ్ల పాటు ఇలియానా టాలీవుడ్ లో నంబర్ 1 హీరోయిన్ గా కొనసాగింది. ఇప్పుడు ఆమె సినిమాలకు దూరమై ఫ్యామిలీ లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తోంది.
జెనీలియా
రెడీ మూవీలో రామ్, జెనీలియా కెమిస్ట్రీ అదిరిపోయింది. జెనీలియా కూడా టాలీవుడ్ కొంత కలం రాణించి ఆ తర్వాత దూరమైంది. ప్రస్తుతం ఆమె అప్పుడప్పుడూ క్యారెక్టర్ రోల్స్ మాత్రమే చేస్తోంది. అది కూడా రేర్.
హన్సిక
హన్సిక రామ్ పోతినేని తో కలసి మస్కా, కందిరీగ లాంటి చిత్రాల్లో నటించింది. ఈ జంట కెమిస్ట్రీ సిల్వర్ స్క్రీన్ పై అదిరిపోయింది. అయితే కొత్త హీరోయిన్ల పోటీవల్ల హన్సికకి అవకాశాలు బాగా తగ్గిపోయాయి. ప్రస్తుతం తెలుగులో ఆమె నటించడం లేదు.
షీలా
షీలా రామ్ తో మస్కా మూవీలో సెకండ్ హీరోయిన్ గా నటించింది. షీలా తెలుగులో పరుగు, అదుర్స్ లాంటి చిత్రాలతో గుర్తింపు పొందింది. కానీ ఎక్కువ కాలం ఆమె టాలీవుడ్ లో కొనసాగలేదు.
ప్రియా ఆనంద్
ప్రియా ఆనంద్ రామ్ తో కలసి రామ రామ కృష్ణ కృష్ణ మూవీలో నటించింది. ఆ సినిమా బావున్నప్పటికీ కమర్షియల్ గా సక్సెస్ సాధించలేదు. ప్రియా ఆనంద్ తెలుగులో పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే సినిమాలు చేసింది. ఇప్పుడు టాలీవుడ్ లో ఆమెకి ఆఫర్స్ లేవు
బిందు మాధవి
బిందుమాధవి కూడా రామరామ కృష్ణకృష్ణలో నటించింది. బిందు మాధవి కూడా టటాలీవుడ్ లో ఎక్కువగా సినిమాలు చేయలేదు. ఆ మధ్యన బిగ్ బాస్ విన్నర్ గా నిలిచి తన ఉనికి చాటుకుంది. ఇటీవల దండోరా మూవీలో చిన్న పాత్రలో మెరిసింది.