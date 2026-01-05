- Home
దీపికా పదుకొణె కు 40 ఏళ్లు నిండాయి. జనవరి 5న కోపెన్హాగన్లో పుట్టిన దీపిక, బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే నటీమణులలో ఒకరు. ఎన్నో హిట్ సినిమాలు చేసిన దీపిక, 2026లో కొన్ని భారీ బడ్జెట్ సినిమాల్లో కనిపించనుంది.
దీపికా పదుకొణె తిరస్కరించిన సినిమాలు
ఎన్నో బ్లాక్బస్టర్ సినిమాల్లో నటించిన దీపికా పదుకొణె, తన కెరీర్లో కొన్ని అద్భుతమైన సినిమాలను తిరస్కరించింది. దీపిక ఏ సినిమాలను, ఎందుకు వద్దనుకుందో తెలుసుకుందాం...
రాక్స్టార్ సినిమా
2011లో వచ్చిన డైరెక్టర్ ఇంతియాజ్ అలీ సినిమా 'రాక్స్టార్'కు దీపికా పదుకొణె మొదటి ఛాయిస్. కానీ డేట్స్ సమస్య వల్ల ఆమె సినిమాను వదులుకుంది. తర్వాత ఈ సినిమాను నర్గీస్ ఫక్రీ చేసింది. 60 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 108.7 కోట్లు వసూలు చేసింది.
జబ్ తక్ హై జాన్ సినిమా
2012లో వచ్చిన యశ్ చోప్రా సినిమా 'జబ్ తక్ హై జాన్'కు దీపికా పదుకొణె మొదటి ఎంపిక. అయితే, తనకు ఆఫర్ చేసిన పాత్ర అంత బలంగా అనిపించకపోవడంతో ఆమె నటించడానికి నిరాకరించింది. 50 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 235.66 కోట్లు సంపాదించింది.
ధూమ్ 3 సినిమా
2013లో వచ్చిన 'ధూమ్ 3'లో కత్రినా కైఫ్ పాత్రను మొదట దీపికా పదుకొణెకు ఆఫర్ చేశారు. కానీ బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల ఆమె ఈ సినిమా చేయలేకపోయింది. ఈ సినిమాను డైరెక్టర్ విజయ్ కృష్ణ ఆచార్య 100 కోట్ల బడ్జెట్తో తీయగా, 556.74 కోట్లు వసూలు చేసింది.
ప్రేమ్ రతన్ ధన్ పాయో సినిమా
'ప్రేమ్ రతన్ ధన్ పాయో' సినిమా కోసం మేకర్స్ మొదట దీపికా పదుకొణె దగ్గరికే వెళ్లారు. కానీ ఆమె నటించడానికి నిరాకరించింది. సల్మాన్ సినిమాల్లో హీరోయిన్కు చేయడానికి ఏమీ ఉండదని ఆమె అన్నట్టు చెబుతారు. 2015లో వచ్చిన సూరజ్ బర్జాత్యా సినిమా 90 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కి 432 కోట్లు సంపాదించింది.
సుల్తాన్ సినిమా
దీపికా పదుకొణెకు సల్మాన్ ఖాన్ 'సుల్తాన్' సినిమా కూడా ఆఫర్ వచ్చింది. ఆమె ఆ ఆఫర్ను తిరస్కరించింది. సినిమాలో తన పాత్ర బలంగా లేదని దీపిక భావించినట్టు చెబుతారు. 2016లో వచ్చిన ఈ సినిమాను డైరెక్టర్ అలీ అబ్బాస్ జాఫర్ 90 కోట్ల బడ్జెట్తో తీయగా, 623.33 కోట్లు వసూలు చేసింది.
గంగూబాయి కతియావాడి సినిమా
డైరెక్టర్ సంజయ్ లీలా భన్సాలీ సినిమా 'గంగూబాయి కతియావాడి'కి దీపికా పదుకొణె మొదటి ఛాయిస్. అయితే, ఇతర సినిమాలతో బిజీగా ఉండటం, డేట్స్ సమస్య వల్ల ఆమె ఈ సినిమాను వద్దనుకుంది. తర్వాత ఈ సినిమాను అలియా భట్ చేసింది. 100 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 209.77 కోట్లు సంపాదించింది. ఈ సినిమా 2022లో వచ్చింది.