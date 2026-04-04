IPL 2026 : కుర్రాళ్లు కుమ్మేశారు భయ్యా.. సిక్సర్ల మోత అంతే !
PBKS vs CSK : యంగ్ ప్లేయర్లు ఐపీఎల్ 2026లో సిక్సర్ల మోత మోగిస్తున్నారు. కుర్రాళ్లు దుమ్మురేపడంతో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ డబుల్ సెంచరీ స్కోర్ పై పంజాబ్ కింగ్స్ సంచలన విజయం సాధించింది. ఆయుష్ మాత్రే, ప్రియాన్ష్ ఆర్య తమ బ్యాటింగ్ తో మెరుపులు మెరిపించారు.
కుర్రాళ్ల వీరవిహారం: చెన్నై కోటలో పంజాబ్ సిక్సర్ల జాతర
మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ అడ్డాలో యువ కెరటాలు సృష్టించిన సునామీతో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కోట బీటలు వారింది. ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా ఎంఏ చిదంబరం స్టేడియంలో జరిగిన 7వ మ్యాచ్లో పంజాబ్ కింగ్స్ 5 వికెట్ల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. 210 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని పంజాబ్ కింగ్స్ కేవలం 18.4 ఓవర్లలోనే ఛేదించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ మ్యాచ్లో ఇరు జట్లలోని యువ ఆటగాళ్లు సిక్సర్ల మోతతో చెపాక్ స్టేడియాన్ని హోరెత్తించారు.
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ఆరంభంలోనే అభిమానులకు అసలైన మజాను అందించింది. చెపాక్ లో జరిగిన పోరులో యువ ఆటగాళ్లు అనుభవజ్ఞులైన బౌలర్లను సైతం వణికించారు. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 209 పరుగులు చేసింది. అయితే, ఈ భారీ లక్ష్యాన్ని పంజాబ్ కింగ్స్ యువ బ్యాటర్లు అత్యంత సులువుగా ఛేదించి, వరుసగా రెండో విజయాన్ని నమోదు చేసుకున్నారు.
1. ఆయుష్ మాత్రే రికార్డుల మోత
ఈ మ్యాచ్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన మొదటి ప్లేయర్ ఆయుష్ మాత్రే. కేవలం 18 ఏళ్ల 261 రోజుల వయసులోనే చెపాక్ స్టేడియంలో ఐపీఎల్ హాఫ్ సెంచరీ సాధించిన అతి పిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. 38 బంతుల్లోనే 67 పరుగులు చేసి, చెన్నైకి భారీ స్కోరు అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఇతని ఇన్నింగ్స్లో సిక్సర్ల మోత అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
Ayush Mhatre motoring along! 🏎️
The youngster putting wheels to @ChennaiIPL's innings 🔥#CSK 57/1 after the Powerplay.
2. ప్రియాన్ష్ ఆర్య.. విధ్వంసకర ఆరంభం
పంజాబ్ కింగ్స్ ఛేదనలో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా వచ్చిన ప్రియాన్ష్ ఆర్య, మ్యాచ్ గమనాన్ని పూర్తిగా మార్చేశాడు. కేవలం 11 బంతుల్లోనే 39 పరుగులు చేసి (స్ట్రైక్ రేట్ 350+) జట్టుకు అద్భుతమైన ఆరంభాన్ని ఇచ్చాడు. అతని బ్యాటింగ్ పవర్ చూసి స్టేడియం మొత్తం నివ్వెరపోయింది. ఈ అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆర్యకు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. తన ఇన్నింగ్స్ లో 3 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు బాదాడు.
How good was he timing the ball 👌👌
Priyansh Arya looked in terrific touch 🎶
He goes back for an entertaining 39(11) 👏👏
3. ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్: నిలకడైన బ్యాటింగ్
ప్రియాన్ష్ ఆర్య ఇచ్చిన ఊపును ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్ అద్భుతంగా కొనసాగించాడు. 34 బంతుల్లో 43 పరుగులు చేసి జట్టు విజయావకాశాలను మెరుగుపరిచాడు. అనవసరపు రన్ అవుట్ కారణంగా వెనుదిరిగినప్పటికీ, అప్పటికే పంజాబ్ స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. తన 43 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ లో 6 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్ బాదాడు.
Finding the gaps to perfection 👌
Prabhsimran Singh keeping things under control in the chase 👍#PBKS need 122 runs in 72 deliveries.
4. కూపర్ కానోలీ: ఫినిషింగ్ టచ్
పంజాబ్ తరపున మిడిల్ ఆర్డర్లో కూపర్ కానోలీ కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 22 బంతుల్లో 36 పరుగులు చేసి (6 ఫోర్లు) జట్టును లక్ష్యం దిశగా నడిపించాడు. ముఖ్యంగా ఒత్తిడి సమయంలో బౌండరీలతో స్కోరు బోర్డును ముందుకు తీసుకెళ్లాడు. అంతకు ముందు మ్యాచ్ లో కూడా మ్యాచ్ విన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.
5. శ్రేయాస్ అయ్యర్: కెప్టెన్ నాక్
కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ తన అనుభవాన్ని రంగరించి జట్టును గెలుపు ముంగిట నిలిపాడు. 29 బంతుల్లోనే 50 పరుగులు సాధించి, మూడు సిక్సర్లు, నాలుగు ఫోర్లతో విరుచుకుపడ్డాడు. జట్టు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు కూపర్ కానోలీతో కలిసి అవసరమైన భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు.
చెన్నై బౌలర్లలో అన్షుల్ కాంబోజ్ 2 వికెట్లు తీసినప్పటికీ, పంజాబ్ బ్యాటర్ల దూకుడు ముందు నిలవలేకపోయారు. ఈ విజయంతో పంజాబ్ కింగ్స్ పాయింట్ల పట్టికలో తమ స్థానాన్ని మరింత మెరుగుపరుచుకుంది.
Led the show with example 🫡#PBKS Captain Shreyas Iyer goes back for a well made 50(29) 👏👏
