ఇండియా vs బంగ్లాదేశ్: టాస్ పడింది... కెప్టెన్ దూరం.. ఇరు జట్లు ఇవే
India vs Bangladesh Asia Cup Super 4: ఆసియా కప్ 2025లో భారత జట్టు తిరుగులేని విజయాలతో ముందుకు సాగుతోంది. తన రెండవ సూపర్ 4 మ్యాచ్లో బంగ్లాదేశ్తో తలపడుతోంది. ఈ మ్యాచ్ లో గెలిచిన జట్టు ఫైనల్ కు చేరనుంది.
ఇండియా vs బంగ్లాదేశ్: టాస్ ఓడిన టీమిండియా
ఆసియా కప్ 2025లో టీమిండియా వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతోంది. ఇప్పుడు సూపర్-4లో రెండో మ్యాచ్లో భారత జట్టు బంగ్లాదేశ్తో తలపడుతోంది. దుబాయ్లోని దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్ లో భారత్ టాస్ ఓడిపోయింది. బంగ్లాదేశ్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది.
ఇండియా vs బంగ్లాదేశ్: ప్లేయింగ్ 11
బంగ్లాదేశ్ (ప్లేయింగ్ XI): సైఫ్ హసన్, తంజిద్ హసన్ తమీమ్, పర్వేజ్ హుస్సేన్ ఎమోన్, తౌహిద్ హ్రిదోయ్, షమీమ్ హుస్సేన్, జాకర్ అలీ (వికెట్ కీపర్/కెప్టెన్), మహ్మద్ సైఫుద్దీన్, రిషద్ హుస్సేన్, తంజిమ్ హసన్ షకిబ్, నసుమ్ అహ్మద్, ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్.
భారత్ (ప్లేయింగ్ XI): అభిషేక్ శర్మ, శుభ్ మన్ గిల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), శివమ్ దూబే, హార్దిక్ పాండ్యా, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి.
ఇండియా vs బంగ్లాదేశ్ రికార్డులు
భారత్, బంగ్లాదేశ్ మధ్య జరిగిన హెడ్-టు-హెడ్ టీ20 రికార్డులు గమనిస్తే.. టీమిండియాదే పైచేయి గా ఉంది. బంగ్లాదేశ్ 17 మ్యాచ్ల్లో ఒక్కసారి మాత్రమే గెలవగలిగింది. ఆసియా కప్లో ఈ రెండు జట్లు రెండుసార్లు తలపడ్డాయి, బంగ్లాదేశ్ రెండింటిలోనూ ఓడిపోయింది.
ఇండియా vs బంగ్లాదేశ్ : గెలిచిన జట్టు ఫైనల్ చేరుతుంది
ఆసియా కప్ 2025 సూపర్-4లో భారత్, బంగ్లాదేశ్ లు విజయంతో తమ ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టాయి. భారత జట్టు పాకిస్థాన్ను ఓడించింది. బంగ్లాదేశ్ జట్టు శ్రీలంకను ఓడించింది. ఇప్పుడు సూపర్ ఫోర్ లో తమ రెండో మ్యాచ్ ను ఆడుతున్నాయి. ఫైనల్ కోసం ఈ మ్యాచ్ ఇరు జట్లకూ చాలా కీలకం. ఎందుకంటే గెలిచిన జట్టు దాదాపు ఫైనల్ బెర్త్ ను ఖాయం చేసుకుంటుంది.
భారత్ vs బంగ్లాదేశ్ మ్యాచ్ లో గేమ్-ఛేంజర్లు ఎవరు?
భారత్ తరఫున, సూర్యకుమార్ యాదవ్ నుంచి బ్యాటింగ్లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన రావచ్చు. అలాగే, అభిషేక్ శర్మ నుంచి మరో ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్ ను చూడవచ్చు. స్పిన్నర్లు, పేస్ బౌలర్ల నేతృత్వంలో భారత బౌలింగ్ విభాగం బలంగా ఉంది.
బంగ్లాదేశ్ తమ బ్యాటింగ్ పై ఆధారపడుతుంది, టాప్-ఆర్డర్ బ్యాటర్లు, మిడిల్-ఆర్డర్ ఫినిషర్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. భారత్ బలమైన బ్యాటింగ్ యూనిట్కు వ్యతిరేకంగా వారి బౌలింగ్, ముఖ్యంగా పవర్ ప్లేలో కీలకం కానుంది.
భారత్ vs బంగ్లాదేశ్ ఆసియా కప్ 2025 ఎందుకు తప్పక చూడాలి?
భారత్, బంగ్లాదేశ్ మ్యాచ్ ఉత్కంఠను రేపుతోంది. ఇరు జట్లకు ఇది కీలక మ్యాచ్. గెలిస్తే ఫైనల్ బెర్త్ ఖాయం. భారత్ ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నప్పటికీ, బంగ్లాదేశ్ పెద్ద టోర్నమెంట్లలో తమ సత్తా చాటగలదని నిరూపించుకుంది.