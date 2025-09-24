06:56 PM (IST) Sep 24

Asia Cup 2025, IND vs BAN Live: ఆసియా కప్ లో టీమిండియా జైత్రయాత్ర

ఆసియా కప్ 2025లో టీమిండియా జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. ఇప్పటివరకు ఒక్కమ్యాచ్ కూడా ఓడిపోలేదు. భారత జట్టు వరుసగా మ్యాచ్‌లు గెలుచుకుంది. ఇప్పుడు సూపర్-4లో రెండో మ్యాచ్‌లో టీమిండియా బంగ్లాదేశ్‌తో తలపడనుంది. రాత్రి 8 గంటలకు ఇరు జట్ల మధ్య మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది.  సూపర్-4లో ఇరు జట్లూ విజయంతో తమ ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టాయి. భారత జట్టు పాకిస్థాన్‌ను ఓడించగా, బంగ్లాదేశ్ జట్టు శ్రీలంకను ఓడించింది. ఇప్పుడు ఫైనల్ కోసం ఈ మ్యాచ్ ఇరు జట్లకూ చాలా కీలకం.