ఆసియా కప్ 2025లో టీమిండియా జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. ఇప్పటివరకు ఒక్కమ్యాచ్ కూడా ఓడిపోలేదు. భారత జట్టు వరుసగా మ్యాచ్లు గెలుచుకుంది. ఇప్పుడు సూపర్-4లో రెండో మ్యాచ్లో టీమిండియా బంగ్లాదేశ్తో తలపడనుంది. రాత్రి 8 గంటలకు ఇరు జట్ల మధ్య మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. సూపర్-4లో ఇరు జట్లూ విజయంతో తమ ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టాయి. భారత జట్టు పాకిస్థాన్ను ఓడించగా, బంగ్లాదేశ్ జట్టు శ్రీలంకను ఓడించింది. ఇప్పుడు ఫైనల్ కోసం ఈ మ్యాచ్ ఇరు జట్లకూ చాలా కీలకం.
సారాంశం
Asia Cup 2025, IND vs BAN Live: ఆసియా కప్ 2025 సూపర్ 4లో భాగంగా బుధవారం భారత్ vs బంగ్లాదేశ్ తలపడుతున్నాయి. దుబాయ్లోని దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్ లైవ్ స్కోర్, తాజా అప్డేట్స్ ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
06:56 PM (IST) Sep 24