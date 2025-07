సుందర్‌తో పాటు జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహమ్మద్ సిరాజ్ కూడా బౌలింగ్ లో అదరగొట్టారు. చెరో రెండు వికెట్లు తీశారు. యువ ఫాస్ట్ బౌలర్ ఆకాశ్ దీప్‌కు ఒక వికెట్ లభించింది. భారత బౌలింగ్ దళం సమిష్టిగా అద్భుత ప్రదర్శన చేయడంతో ఇంగ్లాండ్ బ్యాటింగ్ పూర్తిగా కుప్పకూలింది.

Innings Break!



Outstanding bowling display from #TeamIndia! 👏 👏



4⃣ wickets for Washington Sundar

2⃣ wickets each for Mohammed Siraj & Jasprit Bumrah

1⃣ wicket each for Akash Deep & Nitish Kumar Reddy



India need 193 runs to win!



