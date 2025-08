ఎస్టోనియా తరఫున ఆడుతున్న సాహిల్ చౌహాన్ దూకుడు బ్యాటింగ్ తో త‌క్కువ కాలంలోనే మంచి గుర్తింపు సాధించారు. సైప్రస్‌పై ఆడిన అత‌ను కేవ‌లం 27 బంతుల్లోనే సెంచ‌రీ సాధించాడు.

ఈ సెంచ‌రీ నాక్ ను సాహిల్ చౌహాన్ 351.21 స్ట్రైక్ రేట్ తో సాధించ‌డం విశేషం. ఇది అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ లో అత్యంత వేగంగా సాధించిన సెంచ‌రీల‌లో ఒకటిగా గుర్తింపు సాధించింది.

Finally a Century for Sahil Chauhan! 💥



After two 90+ scores in ECS Estonia, he finally hits a ton in ECI Cyprus-Estonia. His 1️⃣0️⃣9️⃣ off 33 balls clinches the series for Estonia. 🇪🇪 #EuropeanCricket #StrongerTogether pic.twitter.com/kOXpkGdl9k

— European Cricket (@EuropeanCricket) June 17, 2024