Team India: సూర్యకు షాక్.. అయ్యర్ కాదు.. టీమిండియా టీ20 కెప్టెన్గా సంజూ? సెలక్టర్ల ప్లాన్ ఇదే!
Team India Captain: టీమిండియా టీ20 కెప్టెన్సీ రేసులోకి సంజూ శాంసన్ దూసుకొచ్చాడు. ఫామ్ లేమితో ఇబ్బంది పడుతున్న సూర్యకుమార్ యాదవ్ స్థానంలో శాంసన్కు పగ్గాలు అప్పగించే అవకాశం ఉంది.
టీమిండియా కెప్టెన్సీలో మార్పులు..
భారత టీ20 క్రికెట్లో పెను మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయా? టీ20 ప్రపంచకప్ అందించిన కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్పై సెలక్టర్లు అసహనంగా ఉన్నారా? అంటే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఐపీఎల్ 2026లో అద్భుత ఫామ్లో ఉన్న సంజూ శాంసన్, త్వరలోనే టీమిండియా టీ20 పగ్గాలను చేపట్టే అవకాశం ఉందని జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. అజిత్ అగార్కర్ నేతృత్వంలోని సెలక్షన్ కమిటీ సంజూ నాయకత్వ లక్షణాలపై మొగ్గు చూపుతున్నట్లు రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి.
ఫామ్ తో ఇబ్బందిపడుతున్న సూర్యకుమార్ యాదవ్
ప్రస్తుత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ గతేడాది టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత్ను విజేతగా నిలిపినప్పటికీ, వ్యక్తిగతంగా అతని ఫామ్ ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఐపీఎల్ 2026లో సూర్య ఘోరంగా విఫలమవుతున్నాడు. 10 మ్యాచ్ల్లో కేవలం 195 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు, సగటు కేవలం 19.52 మాత్రమే ఉంది. ప్రపంచకప్లో కూడా అమెరికాపై చేసిన ఇన్నింగ్స్ మినహా పెద్దగా రాణించలేదు. ఈ నేపథ్యంలో కెప్టెన్సీ భారాన్ని వేరే ఎవరికైనా అప్పగించాలని బీసీసీఐ భావిస్తోంది.
కెప్టెన్సీ రేసులో ముందు వరుసలో సంజూ శాంసన్.. ఎందుకంటే?
సంజూ శాంసన్ పేరు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. ప్రస్తుతం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరపున ఆడుతున్న సంజూ, ఈ సీజన్లో ఇప్పటికే 400లకు పైగా పరుగులు చేశాడు. ఇందులో సెంచరీలు కూడా ఉన్నాయి. గతంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్గా సంజూకు మంచి అనుభవం ఉంది. టీ20 ప్రపంచకప్లో కీలక నాకౌట్ మ్యాచ్ల్లో (ఇంగ్లండ్, న్యూజిలాండ్పై) అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ లను ఆడాడు. టీమిండియా విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. అతని నిలకడ, ఒత్తిడిలో ఆడే తీరు సెలక్టర్లను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి.
శ్రేయస్ అయ్యర్కు దక్కని ఛాన్స్
కెప్టెన్సీ రేసులో శ్రేయస్ అయ్యర్ పేరు కూడా వినిపించింది. పంజాబ్ కింగ్స్ తరపున అద్భుతంగా ఆడుతున్నప్పటికీ, ఒక ప్రధాన కారణం అతనిని వెనక్కి నెట్టింది. అయ్యర్ డిసెంబర్ 2023 నుండి భారత టీ20 జట్టులో లేడు. చాలా కాలం జట్టుకు దూరంగా ఉండి, నేరుగా వచ్చి కెప్టెన్సీ చేపట్టడం సరైన నిర్ణయం కాదని సెలక్టర్లు భావిస్తున్నారు. మరోవైపు సంజూ శాంసన్ వరుసగా జట్టులో కొనసాగుతుండటం అతనికి కలిసి వచ్చే అంశం.
అభిషేక్ శర్మతో అదిరిపోయే జోడీ
సంజూ శాంసన్ ఇప్పుడు ఓపెనర్గా కూడా సత్తా చాటుతున్నాడు. ప్రపంచ నంబర్ 1 టీ20 బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మతో కలిసి సంజూ ఇచ్చే ఆరంభాలు టీమిండియాను తిరుగులేని శక్తిగా మార్చాయి. స్వదేశంలో జరిగిన టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్పై సంజూ చేసిన హాఫ్ సెంచరీ భారత్కు అత్యధిక స్కోరు సాధించడంలో సాయపడింది. మిడిల్ ఆర్డర్లో కంటే ఓపెనర్గా సంజూ మరింత దూకుడుగా ఆడుతున్నాడు.
ఐర్లాండ్, ఇంగ్లండ్ పర్యటనల్లో కొత్త కెప్టెన్?
ఐపీఎల్ ముగిసిన వెంటనే భారత జట్టు ఐర్లాండ్, ఇంగ్లండ్ పర్యటనలకు వెళ్లనుంది. ఒకవేళ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఫామ్ అందుకోకపోతే, ఈ పర్యటనల నుండే సంజూ శాంసన్ కెప్టెన్గా బాధ్యతలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే, వరల్డ్ కప్ విన్నింగ్ కెప్టెన్ కాబట్టి సూర్యకు మరికొంత సమయం ఇవ్వాలని కొందరు సెలక్టర్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఏది ఏమైనా, రాబోయే రోజుల్లో సంజూ శాంసన్ టీమిండియా బాస్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగానే ఉన్నాయి.