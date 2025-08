భారత స్టార్ ఆల్‌రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. ఇంగ్లాండ్‌లో టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలో త‌న‌దైన‌ ముద్ర వేశాడు. ది ఓవల్‌లో జరుగుతున్న ఐదవ టెస్ట్ మ్యాచ్ లో మూడో రోజు, జడేజా మరో హాఫ్ సెంచ‌రీతో ఇన్నింగ్స్ తో ప్రత్యేకమైన ఘనత సాధించారు.

జడేజా 77 బంతుల్లో 53 పరుగులతో భార‌త్ కు విలువైన ఇన్నింగ్స్ ను ఆడాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో ఐదు బౌండరీలు బాదాడు. గణాంకాల ప్రకారం ఈ నాక్ తో జ‌డేజా లెజెండ‌రీ ప్లేయ‌ర్ల రికార్డుల‌ను బ‌ద్ద‌లు కొట్టాడు.

Ravindra Jadeja departs, but not before completing his 27th Test half-century 👍 👍



