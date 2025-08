2025లో జరిగిన ఆండర్సన్–టెండూల్కర్ ట్రోఫీ చివరి టెస్టులో భారత్ అద్భుత‌మైన క‌మ్ బ్యాక్ తో ఇంగ్లాండ్ ను చిత్తు చేసింది. ఇంగ్లాండ్ పై 6 పరుగుల తేడాతో విజ‌యం సాధించింది. దీంతో ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై 2–1తో వెనకబడిన టీమ్‌ఇండియా, ఓవల్‌లో జరిగిన 5వ టెస్టులో ఉత్కంఠతతో కూడిన పోరు విజ‌యంతో 2–2 సిరీస్ ను స‌మం చేసింది. ఇది సిరీస్ గెలుపు కాకపోయినా గర్వించదగిన క్ష‌ణాలు.

