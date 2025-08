టెస్టు చివరి రోజు ఉదయం ఇంగ్లాండ్‌కు విజయం కోసం కేవలం 35 పరుగులే అవసరం. ఇంకా నాలుగు వికెట్లు చేతిలో ఉన్నాయి. దాదాపు ఇంగ్లాండ్ గెలుపు ప‌క్కా అనే అంచ‌నాలున్నాయి. కానీ, అంచ‌నాల‌ను యంగ్ ఇండియా త‌ల‌కిందులు చేసింది. ఇంగ్లాండ్ ను చిత్తుగా ఓడించింది. ఈ అద్బుత విజ‌యం సాధించ‌డంలో సిరాజ్ కీల‌క పాత్ర పోషించాడు. అవ‌స‌ర‌మైన స‌మ‌యంలో కీల‌క‌ వికెట్లు తీసుకున్నాడు.

త‌న‌ రెండో కొత్త బంతితో బౌలింగ్ ప్రారంభించిన సిరాజ్ గస్ అట్కిన్సన్‌ను పెవిలియన్‌కు పంపాడు. సిరాజ్ వేసిన బంతి వేగంగా దూసుకు వ‌చ్చి స్టంప్‌ను కొట్టింది.. దెబ్బ‌కు మిడిల్ స్టంప్ ఎగిరిప‌డింది. ఈ వికెట్‌తో మ్యాచ్ మళ్లీ భారత్ చేతుల్లోకి వచ్చింది. చివరికి ఇంగ్లాండ్ 367 పరుగులకు ఆలౌటైంది. సిరాజ్ మ్యాచ్‌లో 104 పరుగులు ఇచ్చి 5 వికెట్లు తీశాడు. మొత్తంగా ఈ మ్యాచ్ లో 9 వికెట్లు తీసుకున్నాడు.

