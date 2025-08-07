- Home
Nitish Kumar Reddy: ఆస్పత్రిలో టీమిండియా యంగ్ ప్లేయర్ నితీష్ కుమార్ రెడ్డి.. ఏమైంది?
Nitish Kumar Reddy: టీమిండియా యంగ్ ప్లేయర్ నితీష్ కుమార్ రెడ్డి మోకాలు గాయం కారణంగా భారత్-ఇంగ్లాండ్ టెస్టు సిరీస్ లో మధ్యలోనే దూరం అయ్యాడు. అయితే, తాజాగా అతను ఆస్పత్రి పడక పై ఉన్న ఫోటోను షేర్ చేయడంతో వైరల్ గా మారింది.
గాయంతో జట్టుకు దూరమైన నితీష్ కుమార్ రెడ్డి
భారత యంగ్ క్రికెటర్ నితీష్ కుమార్ రెడ్డి గాయంతో ఆస్పత్రి పడక పై ఉన్న ఫోటో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. భారత్-ఇంగ్లాండ్ మధ్య 5 టెస్టు మ్యాచ్ ల సిరీస్ ఇటీవలే ముగిసింది.
అయితే, ఈ సిరీస్ కొనసాగుతున్న సమయంలో నితీష్ రెడ్డి మూడో టెస్టు తర్వాత గాయపడ్డాడు. నాలుగో టెస్టు ముందు జిమ్లో శిక్షణ తీసుకుంటున్న సమయంలో అతని మోకాలుకు గాయమైంది. ఈ గాయం కారణంగా అతడు సిరీస్లోని నాలుగో టెస్టు మ్యాచ్ కు దూరం అయ్యాడు. వైద్య పరీక్షలు అనంతరం, ఈ గాయం చిన్నది కాదని నిర్ధారించడంతో చికిత్స అవసరమైంది.
శిక్షణ సమయంలో గాయపడ్డ నితీష్ కుమార్ రెడ్డి
నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, జిమ్లో డ్యూయట్ శిక్షణలో పాల్గొంటున్న సమయంలో తన మోకాలుకు గాయం అయింది. మెరుగైన వైద్యం కోసం వైద్య నిపుణులు ఆయనకు సర్జరీ అవసరమని సూచించారు. ఇది జట్టు యాజమాన్యానికి పెద్ద దెబ్బగా మారింది. ఈ క్రమంలోనే అతను ఆస్పత్రిలో చేరాడు.
ఫిజియోథెరపీపై ఉన్న నితీష్ ఫోటో వైరల్
గాయం అనంతరం నితీష్ కుమార్ రెడ్డి ఫిజియోథెరపీ చికిత్స తీసుకుంటున్న ఫోటోను తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. "Speed Recovery" అనే క్యాప్షన్తో ఆయన ఆ చిత్రాన్ని షేర్ చేశారు. ఈ ఫోటో అభిమానుల మధ్య వైరల్ అయింది.
త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్న అభిమానులు
నితీష్ కుమార్ రెడ్డి పోస్ట్ చూసిన అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున "త్వరగా కోలుకోవాలి!" అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. క్రికెట్ అభిమానులు అతను త్వరగా కోలుకుని భారత జట్టులోకి రావాలని కోరుకుంటున్నారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆయన ఆరోగ్యంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నాలుగో టెస్టు నుంచి భారత జట్టుకు దూరం అయిన నితీష్ కుమార్ రెడ్డి
మోకాలు గాయంతో నితీష్ రెడ్డి ఇంగ్లాండ్ తో జరిగిన నాల్గో టెస్టుకు దూరం అయ్యాడు. ఆ తర్వాత కూడా అతను పూర్తిగా కోలుకోవడంతో ఈ సిరీస్ లో చివరి టెస్టులో కూడా ఆడలేదు.
యంగ్ ప్లేయర్ నితీష్ కుమార్ రెడ్డి త్వరలోనే కోలుకుని.. తిరిగి జట్టలోకి బలంగా వస్తారని అభిమానులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కాగా, ఇంగ్లాండ్ తో జరిగిన ఐదు మ్యాచ్ ల టెస్టు సిరీస్ ను భారత జట్టు 2-2తో సమం చేసింది.