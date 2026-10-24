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- ముంబై ఇండియన్స్ కీలక ప్రకటన.. ప్లేయర్ నుంచి హెడ్ కోచ్గా బాధ్యతలు, ఎవరంటే.?
ముంబై ఇండియన్స్ కీలక ప్రకటన.. ప్లేయర్ నుంచి హెడ్ కోచ్గా బాధ్యతలు, ఎవరంటే.?
Mumbai indians: ఐపీఎల్లో అత్యంత విజయవంతమైన జట్లలో ఒకటైన ముంబై ఇండియన్స్ కీలక ప్రకటన చేసింది. జట్టుకు కొత్త హెడ్ కోచ్ను నియమిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్లేయర్గా ఎన్నో విజయాలు అందించిన అతను ఇప్పుడు జట్టుకు కోచ్గా మారాడు.
ఆటగాడి నుంచి హెడ్ కోచ్గా.. పొలార్డ్కు కీలక బాధ్యతలు
కీరన్ పొలార్డ్ 22 ఏళ్ల వయసులో ముంబై ఇండియన్స్ జట్టులో చేరారు. అప్పటి నుంచి దాదాపు 16 ఏళ్ల పాటు ఆ జట్టుతో అనుబంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఆటగాడిగా ముంబై విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించిన ఆయన.. ఇటీవల బ్యాటింగ్ కోచ్గా కూడా పనిచేశారు. ఇప్పుడు హెడ్ కోచ్గా కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు.
టీ20 క్రికెట్లో వస్తున్న మార్పులు, ఆటతీరులో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలు, ప్రత్యర్థి జట్లను ఎదుర్కొనే విధానాలపై పొలార్డ్కు మంచి అవగాహన ఉంది. ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు సంస్కృతి, ఆటగాళ్ల సామర్థ్యాలు, జట్టు నుంచి ఆశించే ప్రమాణాల గురించి ఆయనకు పూర్తిగా తెలుసు. ఈ అనుభవం జట్టును విజయాల బాటలో నడిపించేందుకు ఉపయోగపడుతుందని ముంబై ఇండియన్స్ యాజమాన్యం భావిస్తోంది.
పొలార్డ్ నియామకంపై నీతా అంబానీ ఏమన్నారంటే?
ముంబై ఇండియన్స్ సహ యజమాని నీతా ఎం. అంబానీ.. పొలార్డ్కు హెడ్ కోచ్ బాధ్యతలు అప్పగించడంపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. 22 ఏళ్ల యువకుడిగా జట్టులో చేరిన పొలార్డ్.. గత 16 ఏళ్లలో తమ కుటుంబంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా మారారని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఆటగాడిగా ఎన్నో మరపురాని విజయాలను అందించిన పొలార్డ్.. కోచ్గా కూడా తన అనుభవాన్ని, ఆటపై ఆసక్తిని, క్రికెట్పై లోతైన అవగాహనను జట్టుతో పంచుకున్నారని తెలిపారు. ముంబై ఇండియన్స్ జెర్సీ ధరించడం వెనుక ఉన్న బాధ్యత, అభిమానుల అంచనాలు ఆయనకు బాగా తెలుసని చెప్పారు. హెడ్ కోచ్గా కూడా అదే అంకితభావం, నమ్మకం, పట్టుదలతో పనిచేస్తారని విశ్వసిస్తున్నట్లు నీతా అంబానీ వెల్లడించారు. కొత్త బాధ్యతల్లో ఆయనకు విజయాలు దక్కాలని ఆకాంక్షించారు.
పొలార్డ్ స్పందన ఏంటంటే.?
ముంబై ఇండియన్స్ హెడ్ కోచ్గా బాధ్యతలు చేపట్టడం గౌరవంగా భావిస్తున్నట్లు కీరన్ పొలార్డ్ తెలిపారు. ఈ జట్టు తన జీవితంలో, క్రికెట్ కెరీర్లో ఎంతో ముఖ్యమైన భాగమని పేర్కొన్నారు. ఆటగాడిగా, ఆ తర్వాత కోచ్గా ముంబై ఇండియన్స్తో కలిసి ప్రయాణించడం తనకు ప్రత్యేకమైన అనుభవమని చెప్పారు. జట్టు తరఫున ఆడటంలో ఉన్న బాధ్యతలు, ముంబై ఇండియన్స్ సంప్రదాయాలు, అభిమానులతో ఉన్న అనుబంధం తనకు బాగా తెలుసని పొలార్డ్ వివరించారు. తనపై నమ్మకం ఉంచిన నీతా అంబానీ, ఆకాష్ అంబానీతో పాటు జట్టు యాజమాన్యానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఆటగాళ్లు, సహాయక సిబ్బందితో కలిసి పనిచేస్తూ జట్టు విజయాల వారసత్వాన్ని కొనసాగించేందుకు కృషి చేస్తానని చెప్పారు. యువ ప్రతిభను ప్రోత్సహించడం, ఆటగాళ్ల నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచడం, ముంబై ఇండియన్స్ అభిమానులు మరిన్ని విజయాలను జరుపుకునేలా చేయడం తన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.
ముంబై ఇండియన్స్ విజయాల ప్రస్థానం.. 13 ఛాంపియన్షిప్ టైటిళ్లు
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ అనుబంధ సంస్థ ఇండియావిన్ స్పోర్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో ముంబై ఇండియన్స్ కొనసాగుతోంది. పురుషుల, మహిళల క్రికెట్లో ఎన్నో విజయాలు సాధించిన ఈ ఫ్రాంచైజీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది.
ముంబై ఇండియన్స్కు చెందిన జట్లు వివిధ టీ20 లీగ్లలో ఇప్పటివరకు మొత్తం 13 ఛాంపియన్షిప్ టైటిళ్లు సాధించాయి. వాటిలో ఐదు ఐపీఎల్ టైటిళ్లు, రెండు ఛాంపియన్స్ లీగ్ టీ20 టైటిళ్లు, రెండు మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ టైటిళ్లు ఉన్నాయి. అమెరికాలోని ఎంఐ న్యూయార్క్ జట్టు మేజర్ లీగ్ క్రికెట్లో రెండు టైటిళ్లు గెలుచుకుంది. అలాగే ఎంఐ ఎమిరేట్స్ ఐఎల్టీ20లో, ఎంఐ కేప్టౌన్ ఎస్ఏ20లో ఒక్కో టైటిల్ సాధించాయి.
ఇంగ్లండ్లో జరిగే ది హండ్రెడ్ టోర్నీలో ప్రస్తుతం ఎంఐ లండన్గా పిలుస్తున్న పురుషుల, మహిళల జట్లు కలిపి ఐదు టైటిళ్లు గెలుచుకున్నాయి. ఐదు దేశాలు, నాలుగు ఖండాల్లో పురుషుల, మహిళల క్రికెట్లో ఏడు జట్లతో ముంబై ఇండియన్స్ తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తోంది.
ఈ నేపథ్యంలో పొలార్డ్ నియామకం ద్వారా జట్టు విజయాల పరంపరను కొనసాగించడంతో పాటు కొత్త ఆటగాళ్లను తీర్చిదిద్దడం, జట్టు సంస్కృతిని బలోపేతం చేయడం, మైదానంలోనూ బయటా అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధించడం లక్ష్యంగా ముంబై ఇండియన్స్ ముందుకు సాగుతోంది.