భారత బౌలర్ మహమ్మద్ సిరాజ్, ఇంగ్లాండ్‌తో జరుగనున్న కీలక నాలుగో టెస్టుకు ముందు గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. మాంచెస్టర్ లో జ‌రిగే టెస్టుకు భార‌త స్టార్ పేస‌ర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా అందుబాటులో ఉంటార‌ని తెలిపారు.

అయితే ఆకాష్ దీప్ ఫిట్‌నెస్ ఇంకా పరిశీలనలో ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. ఆల్ ట్రాఫోర్డ్‌లో బుధవారం ప్రారంభమయ్యే టెస్టు మ్యాచ్‌కు ముందు మీడియాతో సిరాజ్ మాట్లాడుతూ.. "జస్సీ ఖెలేంగే" (బుమ్రా ఆడతారు) అని చెప్పారు.

🗣️🗣️ I like to give my hundred percent when I represent the nation



Here's some Monday Motivation from Mohd. Siraj ahead of the 4th #ENGvIND Test in Manchester 🙌#TeamIndia | @mdsirajofficial pic.twitter.com/zJTLoR99pU

