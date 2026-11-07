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- Mohammed Shami : టీమిండియా స్టార్ బౌలర్ సడన్ రిటైర్మెంట్.. సోషల్ మీడియాలో ఎమోషనల్ పోస్ట్
Mohammed Shami : టీమిండియా స్టార్ బౌలర్ సడన్ రిటైర్మెంట్.. సోషల్ మీడియాలో ఎమోషనల్ పోస్ట్
టీమిండియా స్టార్ బౌలర్ మహ్మద్ షమీ టెస్ట్ క్రికెట్ కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. గత మూడేళ్లుగా అతడు ఒక్క టెస్ట్ మ్యాచ్ కూడా ఆడలేదు… దీంతో ఇక అవకాశం రాదని భావించిన అతడు రిటైర్మెంట్ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు.
టీమిండియా బౌలర్ షమీ రిటైర్మెంట్ ప్రకటన
Shami Retirement : ఇండియన్ క్రికెటర్ మహ్మద్ షమీ టెస్ట్ క్రికెట్ కు గుడ్ బై చెప్పాడు. ఇంటర్నేషనల్ టెస్ట్ క్రికెట్ ఫార్మాట్ నుండి తప్పుకుంటున్నట్లు ఈ స్టార్ బౌలర్ ప్రకటించాడు... ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ఓ ఎమోషనల్ రిటైర్మెంట్ వీడియో విడుదల చేశాడు. సరిగ్గా టెస్ట్ క్రికెట్లో ఆరంగేట్రం చేసిన రోజునే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు షమీ.
షమీ ఎమోషనల్ రిటైర్మెంట్ ప్రకటన..
''ఆ దేవుడికి (అల్లాకు) థ్యాంక్స్ చెబుతున్నాను... ఆయన నాకు ఊహించినదానికంటే ఎక్కువే ఇచ్చాడు. అమ్మానాన్న, కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులకు కూడా ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాను. ఈ క్రికెట్ జర్నీలో దేశానికి తనవంతుగా ఎంతోకొంత కాంట్రిబ్యూట్ చేశాను. 13 ఏళ్లపాటు టెస్ట్ క్రికెట్లో నా సుదీర్ఘ ప్రయాణం సాగింది.
చిన్నగ్రామం నుండి మొదలైన నా క్రికెట్ ప్రయాణం ఈ స్థాయికి చేరుకోవడం గొప్పవిషయం. నేను చాలా కష్టపడ్డాను, ఎన్నో ఎత్తపల్లాలు చూశాను.. చివరికి ఇదేరోజు (6 నవంబర్) నాకు టెస్ట్ క్యాప్, బాల్ చేతికివచ్చాయి (టెస్ట్ క్రికెట్లో అడుగుపెట్టాను). చాలా కష్టపడ్డాక టెస్ట్ నంబర్ 279 దక్కింది. ఈ క్యాప్, ఈ బాల్ మహ్మద్ షమీకి పేరు తెచ్చాయి. ఈ ప్రయాణంలో కిందపడ్డాను, దెబ్బలుతాకాయి... కానీ మళ్లీ లేచి నిలబడ్డాను.
నా 13 ఏళ్ల టెస్ట్ క్రికెట్ ప్రయాణం అద్భుతంగా సాగింది. నా కోచ్ లు, ట్రైనర్లు, సహాయ సిబ్బంది ఇలా అందరూ తనను మరింత మెరుగ్గా తీర్చిదిద్దారు. అందరికీ థ్యాంక్స్. ముఖ్యంగా తనను ఇంతలా అభిమానించిన క్రికెట్ అభిమానులకు ధన్యవాదాలు. వారి ప్రేమను ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటారు. ఇక ఈ బంతి, క్యాప్ ను వదిలిపెడుతున్నాను... కానీ ఇతర ఫార్మాట్స్ లో కొనసాగుతాను.'' అంటూ ఓ వీడియో సందేశాన్ని షమీ విడుదలచేశాడు.
Safed jersey se vida le raha hoon, lekin usse judi yaadon se kabhi nahi… 🇮🇳❤️
Jab pehli baar Bharat ki Test jersey pehni thi, tab sirf ek sapna tha — apne desh ke liye kuch kar dikhane ka..
Uske baad har wicket, har sangharsh, har chot aur har comeback ne mujhe kuch na kuch sikhaya.
Test cricket mere liye sirf ek format nahi, meri zindagi ka ek behad khaas hissa raha hai.
Aaj bhaari dil aur anginat khoobsurat yaadon ke saath main Test cricket se retirement lene ka faisla kar raha hoon.
Is safar mein mera saath dene wale har teammate, coach, family aur un karodon Bharatiyon ka dil se shukriya, jinhone achhe aur mushkil dono waqt mein mujh par bharosa banaye rakha..
BCCI aur Cricket Association of Bengal (CAB) ka bhi dil se shukriya, jinhone mere talent par bharosa kiya, mujhe aage badhne ke mauke diye aur mere cricket ke safar mein ek aham bhoomika nibhayi. Aapka saath aur vishwas mere liye hamesha khaas rahega.
Maidan par meri aakhri Test ball bhale hi fenki ja chuki ho, lekin Bharat ke liye khelne ka garv hamesha mere dil mein zinda rahega.
Shukriya, Test Cricket. ❤️
Aapka Shami 🇮🇳
#Mdshami11 #Mdshami #TestCricket #Retirement
— 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) November 6, 2026
షమీ టెస్ట్ కెరీర్ సాగిందిలా...
2013 లో టీమిండియా తరపున మొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడాడు మహ్మద్ షమీ... వెస్టిండిస్ తో జరిగిన టెస్ట్ ద్వారా ఆరంగేట్రం చేశాడు. ఇక చివరి టెస్ట్ 2023 లో ఆస్ట్రేలియాతో ఆడాడు. అంటే అతడు టీమిండియా టెస్ట్ టీమ్ లో చోటు కోల్పోయి దాదాపు మూడేళ్లు అవుతోంది... ఇక తనకు ఛాన్స్ రాదని నిర్దారించుకున్న షమీ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.. రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు.
మహ్మద్ షమీ టెస్ట్ కెరీర్ లో 64 మ్యాచులు ఆడాడు... 229 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఏకంగా 6 సార్టు 5 వికెట్ హాల్ సాధించాడు.ఇలా టెస్ట్ క్రికెట్లో తన బౌలింగ్ తో టిమిండియాకు విజయాలు అందించాడు... ఎన్నో రికార్డులు సాధించాడు. ఇలా సుదీర్ఘకాలం టెస్ట్ క్రికెటర్ గా టీమిండియాకు సేవలందించిన షమీ ఈ ఫార్మాట్ కు శాశ్వతంగా దూరమయ్యాడు.