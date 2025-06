ఈ మ్యాచ్ నాల్గవ రోజు (జూన్ 23న) భారత జట్టు తొలి ఇన్నింగ్స్ సెంచరీ హీరో శుభ్‌మన్ గిల్‌ వికెట్ ను త్వరగా కోల్పోయింది. అప్పటికి భారత స్కోరు 92/3 పరుగులుగా ఉంది. కానీ కేఎల్ రాహుల్ క్రీజులోకి వచ్చి కుదురుకుని మంచి నాక్ ఆడాడు.

సెంచరీతో మెరిశాడు. అతని తోడుగా వచ్చిన రిషబ్ పంత్‌తో కలిసి మ్యాచ్‌కు మలుపు తిప్పే భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. ఈ క్రమంలోనే పంత్ మెరుపు సెంచరీ కొట్టాడు. 118 పరుగలు తన సెంచరీ ఇన్నింగ్స్ లో పంత్ 15 ఫోర్లు, 3 సెంచరీలు కొట్టాడు.

📸 📸 What an entertainer! What a performer! 🫡 🫡 Rishabh Pant - Take. A. Bow 🙌 Updates ▶️ https://t.co/CuzAEnBkyu #TeamIndia | #ENGvIND | @RishabhPant17 pic.twitter.com/I7e87xjLG6

8⃣𝘁𝗵 𝗧𝗲𝘀𝘁 💯 𝗳𝗼𝗿 𝗥𝗶𝘀𝗵𝗮𝗯𝗵 𝗣𝗮𝗻𝘁! 🙌



1⃣st Indian to score hundreds in both innings of a Test in England 🔝



7⃣th Indian to score hundreds in both innings of a Test! 👏



Incredible batting display in the series opener from the #TeamIndia vice-captain! 👍 👍… pic.twitter.com/RzNA9lfFQr

— BCCI (@BCCI) June 23, 2025