డే 2 చివరి ఓవర్‌లో హ్యారీ బ్రూక్‌కు ఎదురైన బుమ్రా స్పెల్ గురించి మంజ్రేకర్ ప్రత్యేకంగా వివరించాడు. “బుమ్రా అతనికి తన ఇన్నింగ్స్ లో చూపించని షార్ట్ బాల్‌తో బ్రూక్‌ను దెబ్బకొట్టాడు. బౌలింగ్ సెటప్ అంతా ఒక కళ. అద్భుత ప్రణాళికతో బ్రూక్‌ను బౌన్సర్‌తో అడ్డుకోవడం బుమ్రా మేధస్సుకు నిదర్శనం” అని వివరించాడు.

ఈ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లాండ్ టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. యశస్వి జైస్వాల్ (101 పరుగులు), శుభ్‌మన్ గిల్ (147 పరుగులు), రిషభ్ పంత్ (134 పరుగులు) అద్భుత సెంచరీలతో భారత్ 471 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది. ఇంగ్లాండ్ తరపున కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ (4/66), జోష్ టంగ్ (4/86) మంచి బౌలింగ్ తో ఆకట్టుకున్నారు.

గిల్-పంత్‌ల 209 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని కూడా మంజ్రేకర్ ప్రశంసించాడు. “ఇద్దరూ నమ్మకంగా, సునాయాసంగా పరుగులు సాధించారు. పంత్ ఆట కాస్త వేరుగా ఉన్నా, ఇద్దరి మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీ భవిష్యత్‌కు ఆసక్తికరమైన సూచన” అని అన్నారు.

