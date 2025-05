KL Rahul: ఐపీఎల్ లో 5వ సెంచరీతో కేఎల్ రాహుల్ సాధించిన రికార్డులు ఇవే

Read Full Gallery

KL Rahul: భారత స్టార్ బ్యాట్స్‌మన్ కేఎల్ రాహుల్ ఐపీఎల్‌లో 5వ సెంచరీ సాధించాడు. ఐపీఎల్ 2025లో గుజరాత్ టైటాన్స్‌తో జరిగిన 60వ మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌కు ఓపెన‌ర్ గా వ‌చ్చిన కేఎల్ రాహుల్ 60 బంతుల్లో ఈ సెంచరీని పూర్తి చేశాడు. త‌న సెంచరీతో అనేక రికార్డులు సాధించాడు.



కేఎల్ రాహుల్ చేసిన 5 ఐపీఎల్ సెంచరీలు ఇవే

100* (64) పంజాబ్ కింగ్స్ vs ముంబై ఇండియన్స్, 2019

132* (69) పంజాబ్ కింగ్స్ vs రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, 2020

103* (60) లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ vs ముంబై ఇండియన్స్, 2022

103* (62) లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ vs ముంబై ఇండియన్స్, 2022

112* (65) ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ vs గుజరాత్ టైటాన్స్, 2025