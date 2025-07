లార్డ్స్ వేదికగా భారత్ - ఇంగ్లాండ్ జట్లు మూడో టెస్టులో తలపడుతున్నాయి. ఇంగ్లాండ్ స్టార్ బ్యాట్స్‌మెన్ జో రూట్ శుక్రవారం 37వ టెస్ట్ సెంచరీ సాధించాడు. రికార్డుల మోత మోగించాడు.

ఈ సెంచరీతో జో రూట్ లెజెండరీ ప్లేయర్ బ్రాడ్‌మాన్ ఘనతను సమం చేశాడు. అలాగే, రికీ పాంటింగ్, స్టీవ్ స్మిత్‌ల రికార్డులను బద్దలు కొట్టాడు.

99 not out 😬

Facing Bumrah 🔴

First ball of the day 🏏

Root goes to 100! 🙌@IGcom | #EnglandCricket pic.twitter.com/bpcKRfxldd

— England Cricket (@englandcricket) July 11, 2025