గంగూలీ చేసిన పనికి వణికిపోయిన యువరాజ్ సింగ్... టీమిండియాలోకి వచ్చిన కొత్తలో...

సౌరవ్ గంగూలీ కెప్టెన్సీలో టీమిండియాలోకి ఎందరో యువ క్రికెటర్లు వచ్చారు, సత్తా చాటారు, స్టార్లుగా వెలుగొందారు. వారిలో యువరాజ్ సింగ్ ఒకడు. 2000 ఐసీసీ నాకౌట్ టోర్నమెంట్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన యువీ, అప్పటి భారత సారథి గంగూలీ చేసిన ఓ పని కారణంగా నిద్రలేని రాత్రులు గడిపాడట...

Yuvraj also scored a career-best 150 in an ODI against England in Cuttack in January 2017 and was part of the India side that reached the finals of the Champions Trophy later that year. The all-rounder, who also played for several Indian Premier League (IPL) teams, announced his retirement in 2019, two years after his last appearance for India.