విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ మధ్య గొడవలు నిజమే... సాక్ష్యం ఇదిగో...

వెస్టిండీస్‌తో జరగనున్న వన్డే సిరీస్ ద్వారా టీమిండియా వైట్ బాల్ కెప్టెన్‌గా నయా ఇన్నింగ్స్ మొదలుపెట్టబోతున్నాడు రోహిత్ శర్మ. మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ, కేవలం ఓ బ్యాటర్‌గా రోహిత్ టీమ్‌లో ఆడబోతున్నాడు...

పనిలో పనిగా ‘రోహిత్ మా కెప్టెన్ కాదు’ (Rohit is not my Captain) హ్యాష్ ట్యాగ్‌ను సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ చేస్తున్నారు విరాట్ కోహ్లీ వీరాభిమానులు...