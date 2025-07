2023లో ముంబయిలో జరిగిన ఐఓసీ సమావేశంలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2036 ఒలింపిక్స్‌ను భారత్‌లో నిర్వహించాలన్న ఆశయాన్ని వెల్లడించారు.

దానికి అనుసంధానంగా అదే ఏడాది అక్టోబరులో భారత్ అధికారికంగా లెటర్ ఆఫ్ ఇంటెంట్‌ను సమర్పించింది. తాజాగా లుసానేలో జరిగిన చర్చలు ఆ ప్రయత్నానికి కీలక మలుపుగా నిలిచాయి.

ఈ ప్రతినిధి బృందంలో గుజరాత్ క్రీడాశాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి అశ్విని కుమార్, నగరాభివృద్ధి శాఖ కార్యదర్శి థెన్నరసన్, క్రీడా అసోసియేషన్ కార్యదర్శి హరిరంజన్ రావ్ లాంటి అధికారులు కూడా ఉన్నారు.

Today, we had a productive meeting with the Association of National Olympic Committees (ANOC) in Switzerland, discussing various upcoming events. The meeting was attended by Smt. PT Usha, Secretary Sports, India, along with ACS Sports Gujarat and ACS Urban Gujarat. A great… pic.twitter.com/xwx4IJvJpz

