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- IND vs NZ: ఉతికి ఆరేస్తున్న టీమిండియా బ్యాటర్లు.. జస్ట్ 29 బంతుల్లోనే 100 పరుగులు
IND vs NZ: ఉతికి ఆరేస్తున్న టీమిండియా బ్యాటర్లు.. జస్ట్ 29 బంతుల్లోనే 100 పరుగులు
IND vs NZ: న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న మూడో టీ20లో భారత ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ పరుగుల వరద పారిస్తున్నారు. 199 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో తొలి బంతి నుంచే దూకుడుగా ఆడుతూ కివీస్ బౌలర్లను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేశారు.
తొలి ఓవర్లోనే 26 పరుగులు
భారత ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభం నుంచే పరుగుల వేగం అసాధారణంగా కనిపించింది. ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ తొలి బంతికే బౌండరీ బాదగా, అభిషేక్ శర్మ కూడా సిక్సర్లతో విరుచుకుపడ్డాడు. న్యూజిలాండ్ బౌలర్ వేసిన మొదటి ఓవర్లో భారత జట్టు ఏకంగా 26 పరుగులు సాధించింది. ఇందులో ఎక్ట్రాలు కూడా ఉన్నాయి. తొలి ఓవర్లోనే ఇంత భారీ స్కోరు రావడంతో కివీస్ బౌలర్లు ఒత్తిడిలోకి వెళ్లారు. భారత బ్యాటర్లు ఆడిన దూకుడు చూస్తుంటే భారీ లక్ష్యాన్ని సైతం తక్కువ సమయంలోనే ఛేదించేలా కనిపించారు.
14 బంతుల్లోనే 50 పరుగులు.. 5 ఓవర్లలో 100
అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ రెండో ఓవర్లోనూ బౌండరీల వర్షం కురిపించారు. వీరిద్దరూ ఫోర్లు, సిక్సర్లతో స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు. ఈ క్రమంలో భారత్ కేవలం 2.2 ఓవర్లలోనే 50 పరుగుల మార్కును దాటింది. అంటే 14 బంతుల్లోనే జట్టు స్కోరు అర్ధశతకాన్ని చేరుకుంది. అక్కడి నుంచి కూడా బ్యాటర్లు ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ప్రతి ఓవర్లోనూ భారీగా పరుగులు సాధిస్తూ కేవలం 5 ఓవర్లలోనే 100 పరుగులు పూర్తి చేశారు. దీంతో టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లలో భారత్ తరఫున అత్యంత వేగంగా జట్టు వంద పరుగులు (Fastest Team 100s) పూర్తి చేసిన రికార్డును నమోదు చేశారు.
టీమిండియా టీ20లో అత్యంత వేగంగా 100 పరుగులు సాధించిన మ్యాచ్లు ఇవే:
* 4.5 ఓవర్లు – vs న్యూజిలాండ్, వెల్లింగ్టన్, 2026 (ప్రస్తుత మ్యాచ్)
* 5.6 ఓవర్లు – vs ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఢిల్లీ, 2026
* 6.3 ఓవర్లు – vs ఇంగ్లాండ్, ముంబై (వాంఖడే), 2025
* 6.3 ఓవర్లు – vs న్యూజిలాండ్, గౌహతి, 2026
* 6.5 ఓవర్లు – vs నమీబియా, ఢిల్లీ, 2026
1⃣1⃣8⃣ in 6 overs 🤯
#TeamIndia's Highest powerplay score in Men's T20Is ‼️
What a show by the openers 🍿
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#NZvIND https://t.co/GnxpmRFqzX
— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
అభిషేక్ శర్మ 20 బంతుల్లో 67.. వైభవ్ సూర్యవంశీ దూకుడు
ఆరో ఓవర్ ముగిసే సమయానికి భారత స్కోరు 118/0గా నమోదైంది. అప్పటికి అభిషేక్ శర్మ కేవలం 20 బంతుల్లోనే 67 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్లో 7 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. మరోవైపు వైభవ్ సూర్యవంశీ 17 బంతుల్లో 44 పరుగులు సాధించాడు. అతడి ఖాతాలో 4 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. వీరిద్దరూ కలిసి తొలి వికెట్కు 36 బంతుల్లోనే 118 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. ఇద్దరు బ్యాటర్లు 250కి పైగా స్ట్రైక్రేట్తో ఆడటం భారత ఇన్నింగ్స్లోని దూకుడుకు అద్దం పడుతోంది. ఈ భాగస్వామ్యం ఇలాగే కొనసాగితే లక్ష్యాన్ని భారత్ సులభంగా చేరుకునే అవకాశం ఉంది.
న్యూజిలాండ్ బౌలర్లకు తప్పని కష్టాలు
భారత బ్యాటర్ల దాడితో న్యూజిలాండ్ బౌలర్లు పరుగులను నియంత్రించడంలో విఫలమయ్యారు. ఆరో ఓవర్ ముగిసేసరికి ఆడమ్ మిల్నే 2 ఓవర్లలో 33 పరుగులు సమర్పించుకోగా, జాకబ్ డఫీ 2 ఓవర్లలో 44 పరుగులు ఇచ్చాడు. ఇద్దరు బౌలర్లు వికెట్లు తీయలేకపోయారు. మరోవైపు భారత బ్యాటర్లు బౌండరీలతో పాటు భారీ సిక్సర్లు బాదుతూ ప్రత్యర్థికి కోలుకునే అవకాశం ఇవ్వలేదు. భారత్ ఇలాగే దూకుడుగా ఆడితే మ్యాచ్ ఫలితం త్వరగా తేలే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
భారత్ ముందు 199 పరుగుల లక్ష్యం
అంతకుముందు టాస్ గెలిచిన భారత్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 198 పరుగులు చేసింది. డారిల్ మిచెల్ 88 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచి జట్టు భారీ స్కోరు సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఫిన్ అలెన్ 40 పరుగులు చేయగా, బెవాన్ జాకబ్స్ 39 పరుగులతో రాణించాడు. భారత బౌలర్లలో అర్ష్దీప్ సింగ్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్ ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు. దీంతో భారత్ ముందు 199 పరుగుల లక్ష్యం నిలిచింది. ఈ లక్ష్య ఛేదనలో భారత ఓపెనర్లు కేవలం 6 ఓవర్లలోనే 118 పరుగులు సాధించడంతో మ్యాచ్పై అభిమానుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. అప్పటికి భారత్ విజయానికి ఇంకా 81 పరుగులు చేయాల్సి ఉండగా, చేతిలో 10 వికెట్లు ఉన్నాయి.