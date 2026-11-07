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- IND vs NZ 2nd ODI: కివీస్పై భారత్ ఉత్కంఠ విజయం.. రోహిత్ శర్మ ఖాతాలో అరుదైన రికార్డు
IND vs NZ 2nd ODI: కివీస్పై భారత్ ఉత్కంఠ విజయం.. రోహిత్ శర్మ ఖాతాలో అరుదైన రికార్డు
IND vs NZ 2nd ODI: న్యూజిలాండ్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్లో టీమిండియా మరో విజయాన్ని అందుకుంది. వెల్లింగ్టన్ వేదికగా జరిగిన రెండో వన్డేలో వర్షం కారణంగా డక్వర్త్ లూయిస్ (DLS) పద్ధతిలో నాలుగు పరుగుల తేడాతో గెలుపొందింది.
వర్షం కారణంగా ఆలస్యంగా ప్రారంభమైన మ్యాచ్
వెల్లింగ్టన్లో వర్షం అంతరాయం కలిగించడంతో రెండో వన్డే ప్రారంభం కావడానికి ఆలస్యమైంది. దాదాపు గంట సమయం వృథా కావడంతో ఇరు జట్ల మధ్య మ్యాచ్ను 50 ఓవర్లకు బదులుగా 47 ఓవర్లకు కుదించారు. టాస్ గెలిచిన న్యూజిలాండ్ తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. అయితే భారత బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయడంతో కివీస్ బ్యాటర్లు పరుగులు సాధించడానికి తీవ్రంగా ఇబ్బందిపడ్డారు. నిర్ణీత ఓవర్లు పూర్తికాకముందే 41 ఓవర్లలో 134 పరుగులకు న్యూజిలాండ్ ఆలౌటైంది. దీంతో భారత్ ముందు 135 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యం నిలిచింది.
కివీస్ బ్యాటర్లను కట్టడి చేసిన భారత బౌలర్లు
న్యూజిలాండ్ ఇన్నింగ్స్లో డారిల్ మిచెల్ ఒక్కడే భారత బౌలర్లను కొంతసేపు ప్రతిఘటించాడు. 104 బంతులు ఎదుర్కొన్న అతడు ఐదు ఫోర్లు, రెండు సిక్సర్లతో 55 పరుగులు చేసి హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. కెప్టెన్ మిచెల్ శాంట్నర్ 38 బంతుల్లో 31 పరుగులు చేయగా, హెన్రీ నికోల్స్ 11 పరుగులు చేశాడు. మిగిలిన బ్యాటర్లు ఎవరూ రెండంకెల స్కోరును కూడా అందుకోలేకపోయారు. భారత బౌలర్లలో గుర్నూర్ బ్రార్ అద్భుత ప్రదర్శన చేశాడు. 30 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఆకిబ్ నబీ, అన్షుల్ కాంబోజ్, అక్షర్ పటేల్ రెండేసి వికెట్లతో ప్రత్యర్థి పతనాన్ని వేగవంతం చేశారు. సమష్టి బౌలింగ్ ప్రదర్శనతో న్యూజిలాండ్ను తక్కువ స్కోరుకే పరిమితం చేశారు.
Rain has the final say as #TeamIndia clinch a 4️⃣-run win via DLS to go 2-0 up in the series 💙
Scorecard ▶️ https://t.co/pxZRYf6dYV
#NZvIND https://t.co/9QywzpNCKh
— BCCI (@BCCI) November 7, 2026
తక్కువ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగినా..
135 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన టీమిండియాకు న్యూజిలాండ్ బౌలర్లు గట్టి షాక్ ఇచ్చారు. పిచ్ బౌలింగ్కు అనుకూలించడంతో భారత బ్యాటర్లు వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయారు. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ తాను ఎదుర్కొన్న తొలి బంతికే వెనుదిరగడం జట్టుకు ఎదురుదెబ్బగా మారింది. విరాట్ కోహ్లీ 7 పరుగులు చేసి నిరాశపరిచాడు. నమన్ ధిర్ 12, అక్షర్ పటేల్ 7 పరుగులకే ఔటయ్యారు.
మరోవైపు రోహిత్ శర్మ 28 బంతుల్లో రెండు ఫోర్లు, రెండు సిక్సర్లతో 23 పరుగులు చేసి జట్టుకు అవసరమైన వేగాన్ని అందించాడు. శ్రేయస్ అయ్యర్ 46 బంతుల్లో 30 పరుగులు చేయగా, కేఎల్ రాహుల్ 26 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. అయితే భారత ఇన్నింగ్స్ 26 ఓవర్ల వద్ద 7 వికెట్ల నష్టానికి 113 పరుగుల వద్ద ఉండగా వర్షం అంతరాయం కలిగించింది. అప్పటికి డీఎల్ఎస్ లెక్కల ప్రకారం భారత్ విజయానికి అవసరమైన స్కోరును అధిగమించింది. దీంతో నాలుగు పరుగుల తేడాతో టీమిండియా విజయం సాధించినట్లు ప్రకటించారు.
న్యూజిలాండ్పై అత్యధిక సిక్సర్ల రికార్డు రోహిత్ సొంతం
ఈ మ్యాచ్లో రోహిత్ శర్మ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ చిన్నదే అయినా రికార్డుల పరంగా ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. రెండు సిక్సర్లు బాదడంతో న్యూజిలాండ్పై వన్డేల్లో అతడి సిక్సర్ల సంఖ్య 51కి చేరింది. ఇప్పటివరకు ఈ జాబితాలో 50 సిక్సర్లతో అగ్రస్థానంలో ఉన్న పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెటర్ షాహిద్ అఫ్రిదిని రోహిత్ అధిగమించాడు. దీంతో కివీస్పై వన్డేల్లో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన బ్యాటర్గా హిట్మ్యాన్ కొత్త రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఈ మ్యాచ్కు ముందు రోహిత్ ఖాతాలో న్యూజిలాండ్పై 49 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. రెండో వన్డేలో కొట్టిన రెండు సిక్సర్లతో ఈ సంఖ్య 51కి చేరింది. కేవలం 23 పరుగుల ఇన్నింగ్స్తోనే ఈ ఘనత సాధించడం విశేషం.
అఫ్రిది సరసన రోహిత్
వన్డే క్రికెట్లో మూడు వేర్వేరు ప్రత్యర్థి జట్లపై కనీసం 50 సిక్సర్లు బాదిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో రోహిత్ శర్మ కూడా చోటు సంపాదించాడు. ఇప్పటివరకు ఈ ఘనత పాకిస్థాన్ మాజీ కెప్టెన్ షాహిద్ అఫ్రిది మాత్రమే సాధించాడు. ఇప్పుడు రోహిత్ అతడి సరసన నిలిచాడు. ప్రత్యర్థి జట్ల వారీగా చూస్తే ఆస్ట్రేలియాపై రోహిత్ 93 సిక్సర్లు, శ్రీలంకపై 58 సిక్సర్లు, న్యూజిలాండ్పై 51 సిక్సర్లు బాదాడు. ఇక ఒకే ప్రత్యర్థిపై అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన ఆటగాళ్ల జాబితాలోనూ రోహిత్ తనదైన ముద్ర వేశాడు. ఆస్ట్రేలియాపై అతడి పేరిట 93 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఇంగ్లండ్పై క్రిస్ గేల్ 85 సిక్సర్లతో, శ్రీలంకపై షాహిద్ అఫ్రిది 63 సిక్సర్లతో తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు. మొత్తంగా రెండో వన్డేలో భారత్ విజయం సాధించడంతో పాటు రోహిత్ శర్మ వ్యక్తిగత రికార్డులు కూడా అభిమానులకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. సిరీస్లో మూడో వన్డే మంగళవారం జరగనుంది.