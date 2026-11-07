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ఐపీఎల్‌లో ఇప్పటివరకు కోహ్లీ తీసుకున్న రెమ్యూనరేషన్ ఎంత?

cricket-sports Nov 07 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Getty
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విరాట్ కోహ్లీ

ఐపీఎల్ ద్వారా ఇప్పటివరకు విరాట్ కోహ్లీ పొందిన వేతనం రూ.230.2 కోట్లు.

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రోహిత్ శర్మ

రోహిత్ శర్మ ఇప్పటివరకు అందుకున్న రెమ్యూనరేషన్ రూ.227.2 కోట్లు.

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ఎంఎస్ ధోనీ

ఈ జాబితాలో ఎంఎస్ ధోనీ 3వ స్థానంలో ఉన్నాడు. అతను రూ.200.3 కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ పొందాడు.

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రవీంద్ర జడేజా

ఐపీఎల్‌లో మరో సీనియర్ ఆటగాడు రవీంద్ర జడేజా రూ.157 కోట్లు అందుకున్నాడు.

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రిషబ్ పంత్

ఐదో స్థానంలో ఉన్న రిషబ్ పంత్ రూ.137.8 కోట్ల వేతనం పొందాడు.

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సునీల్ నరైన్

వెస్టిండీస్ స్పిన్ బౌలర్ సునీల్ నరైన్ తీసుకున్న రెమ్యూనరేషన్ రూ.137.2 కోట్లు.

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