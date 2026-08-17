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- AUS vs BAN: 149 ఏళ్ల టెస్ట్ హిస్టరీలో బిగ్గెస్ట్ సంచలనం.. ఆస్ట్రేలియాకు సొంతగడ్డపైనే షాకిచ్చిన బంగ్లాదేశ్
AUS vs BAN: 149 ఏళ్ల టెస్ట్ హిస్టరీలో బిగ్గెస్ట్ సంచలనం.. ఆస్ట్రేలియాకు సొంతగడ్డపైనే షాకిచ్చిన బంగ్లాదేశ్
Bangladesh vs Australia : డార్విన్ టెస్టులో ఆస్ట్రేలియాపై బంగ్లాదేశ్ 9 వికెట్ల తేడాతో చరిత్రాత్మక విజయం సాధించింది. దీంతో వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ పాయింట్ల పట్టికలో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి.
149 ఏళ్ల టెస్ట్ చరిత్రలో మునుపెన్నడూ లేని సంచలనం
టెస్ట్ క్రికెట్ ప్రారంభమై 149 ఏళ్లు దాటింది. కానీ ఇప్పటివరకు ఎవరూ ఊహించని సంచలనం ఒకటి డార్విన్ మైదానంలో జరిగింది. క్రికెట్ దిగ్గజం ఆస్ట్రేలియాను వారి సొంతగడ్డపైనే బంగ్లాదేశ్ జట్టు చిత్తు చేసింది. 23 ఏళ్ల తర్వాత ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటిస్తున్న నజ్ముల్ శాంటో సారథ్యంలోని బంగ్లాదేశ్ జట్టు ఏకంగా 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది.
డార్విన్ లోని మారా ప్రాంగణంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్ లో బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ జట్టు పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. ఆస్ట్రేలియాను వారి సొంతగడ్డపై బంగ్లాదేశ్ ఓడించడం టెస్ట్ చరిత్రలోనే ఇది మొదటిసారి కావడం విశేషం. రెండో ఇన్నింగ్స్లో గ్రీన్ సెంచరీ చేసినప్పటికీ ఆస్ట్రేలియాను ఘోర ఓటమి నుంచి కాపాడలేకపోయాడు.
వార్మప్ మ్యాచ్ ఓటమి నుండి చారిత్రక విజయం దాకా
ఈ టెస్ట్ సిరీస్కు కొద్ది రోజుల ముందు క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా XIతో జరిగిన వార్మప్ మ్యాచ్లో బంగ్లాదేశ్ ఘోరంగా విఫలమైంది. కేవలం 54 పరుగులకే ఆలౌట్ అయి, ఇన్నింగ్స్ 38 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. కానీ ప్రధాన టెస్ట్ మ్యాచ్ ప్రారంభమయ్యే సరికి బంగ్లాదేశ్ పూర్తిగా మారిపోయింది.
తొలి ఇన్నింగ్స్లో టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న ఆస్ట్రేలియాను బంగ్లా పేసర్ హసన్ మహమూద్ 55 పరుగులు ఇచ్చి 6 వికెట్లు తీసి 198 పరుగులకే కుప్పకూల్చాడు. అనంతరం బ్యాటింగ్కు దిగిన బంగ్లాదేశ్ ఏకంగా 426 పరుగులు సాధించింది. దీంతో బంగ్లాదేశ్కు తొలి ఇన్నింగ్స్లో 228 పరుగుల భారీ ఆధిక్యం లభించింది. ఈ ఆధిక్యమే మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని మార్చివేసింది. సాధారణంగా కంగారూలు ఫీల్డింగ్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. కానీ ఈ మ్యాచ్లో ఫీల్డింగ్ లో తీవ్రంగా నిరాశపరిచారు.
ఆస్ట్రేలియాలో ఆసియా జట్ల అత్యధిక టెస్ట్ విజయాలు (ఈ శతాబ్దంలో):
• భారత్: 7 విజయాలు
• బంగ్లాదేశ్: 1 విజయం
• శ్రీలంక: 0 విజయాలు
• పాకిస్తాన్: 0 విజయాలు
మెహదీ హసన్ మిరాజ్ మేజిక్ స్పెల్
మ్యాచ్ నాలుగో రోజు ఆల్ రౌండర్ మెహదీ హసన్ మిరాజ్ తన ఆఫ్ స్పిన్ బౌలింగ్తో ఆస్ట్రేలియా బ్యాటింగ్ లైన్ అప్ను దారుణంగా దెబ్బతీశాడు. ఆయన 33.1 ఓవర్లలో 66 పరుగులు ఇచ్చి 5 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఆస్ట్రేలియా తరఫున మూడో నంబర్లో వచ్చిన గ్రీన్ 104 పరుగులు చేసి ఒంటరి పోరాటం చేసినా, ఆస్ట్రేలియా రెండో ఇన్నింగ్స్లో 284 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది.
ఫలితంగా బంగ్లాదేశ్ ముందు కేవలం 57 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యం నిలిచింది. ఈ టార్గెట్ను బంగ్లాదేశ్ బ్యాటర్లు కేవలం 14.2 ఓవర్లలో ఒక వికెట్ మాత్రమే కోల్పోయి ఛేజ్ చేశారు. గతంలో 2024లో గబ్బాలో వెస్టిండీస్ బౌలర్ షమార్ జోసెఫ్ దాటికి ఆసీస్ 8 పరుగులతో ఓడిపోయింది. కానీ ఈసారి బంగ్లాదేశ్ ఆల్ రౌండ్ షోతో ఆసీస్ను పూర్తిగా దెబ్బతీసింది.
ఈ దశాబ్దంలో టెస్టుల్లో బంగ్లాదేశ్ సాధించిన ప్రముఖ విజయాలు:
• ఆస్ట్రేలియాలో ఒక టెస్ట్ విజయం
• న్యూజిలాండ్లో ఒక టెస్ట్ విజయం
• వెస్టిండీస్లో ఒక టెస్ట్ విజయం
• పాకిస్తాన్లో ఒక టెస్ట్ సిరీస్ విజయం
డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టికలో మార్పులు
ఈ చరిత్రాత్మక విజయంతో వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ (WTC) 2025-27 పాయింట్ల పట్టికలో బంగ్లాదేశ్ స్థానం బలపడింది. బంగ్లాదేశ్ మొత్తం పాయింట్లు 60కి చేరాయి. వారి పాయింట్ల శాతం (PCT) 58.33 నుండి 66.67కి పెరిగింది. అయితే పాయింట్ల పట్టికలో బంగ్లాదేశ్ ప్రస్తుతం 4వ స్థానంలోనే కొనసాగుతోంది.
మరోవైపు సొంతగడ్డపై ఘోర పరాజయాన్ని మూటగట్టుకున్నప్పటికీ, ఆస్ట్రేలియా పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలోనే ఉండిపోయింది. కాకపోతే వారి పాయింట్ల శాతం (PCT) 87.50 నుండి 77.77కి పడిపోయింది. డబ్ల్యూటీసీ ప్రస్తుత సైకిల్లో ఆస్ట్రేలియా ఆడిన 9 టెస్టుల్లో 7 గెలిచి, 2 ఓడిపోయింది. విశేషమేమిటంటే ఆ రెండు ఓటములు కూడా వారికి సొంతగడ్డపైనే ఎదురయ్యాయి.
డబ్ల్యూటీసీ లో భారత్, శ్రీలంక స్థానాల పరిస్థితి ఏంటి?
ప్రస్తుతం డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టికలో భారత జట్టు 48.15 పాయింట్ల శాతంతో ఐదో స్థానంలో ఉంది. గాలే లో శ్రీలంకతో జరుగుతున్న రెండు టెస్టుల సిరీస్లో మొదటి మ్యాచ్ను శుభ్మన్ గిల్ సారథ్యంలోని టీమిండియా గెలిచినా ఐదో స్థానంలోనే ఉంటుంది. కానీ భారత్ PCT 48.15 నుండి 53.33కి పెరుగుతుంది.
ఒకవేళ తొలి టెస్టులో శ్రీలంక గెలిస్తే, లంక జట్టు PCT 53.33కి చేరి ఐదో స్థానానికి వస్తుంది. అప్పుడు భారత్ ఆరో స్థానానికి (43.33 PCT) పడిపోతుంది. మ్యాచ్ డ్రా అయితే శ్రీలంక PCT 40.00 కి, భారత్ PCT 46.66 కి పడిపోతాయి. అయితే స్థానాల్లో మార్పు ఉండదు. కాగా, రెండు టెస్టుల సిరీస్లో ఆస్ట్రేలియా తన తదుపరి మ్యాచ్ను ఆగస్టు 22 నుండి 26 వరకు మెకాయ్లోని గ్రేట్ బారియర్ రీఫ్ ఎరీనాలో ఆడనుంది.