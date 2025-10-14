Ellyse Perry : ప్రపంచంలో రిచెస్ట్ మహిళా క్రికెటర్ ఎవరో తెలుసా?
Richest Woman Cricketer : ఆస్ట్రేలియా ఆల్రౌండర్ ఎల్లిస్ పెర్రీ 14 మిలియన్ డాలర్ల నికర ఆస్తితో ప్రపంచంలో అత్యంత ధనిక మహిళా క్రికెటర్గా నిలిచారు. ప్రస్తుత మహిళల ప్రపంచకప్లో ఆమె అద్భుత ప్రదర్శనతో అదరగొడుతున్నారు.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనిక మహిళా క్రికెటర్
ప్రపంచంలో మహిళా క్రికెట్లో అత్యంత ధనిక ఆటగాళ్లలో ఆస్ట్రేలియా ఆల్రౌండర్ ఎల్లిస్ పెర్రీ (Ellyse Perry) టాప్ లో ఉన్నారు. కేవలం తన ఆటతోనే కాదు, తన వ్యక్తిత్వం, అందంతో కూడా ఆమె అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నారు. 34 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆమె అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అద్భుత ఫామ్లో కొనసాగుతున్నారు. ప్రస్తుతం భారత్లో జరుగుతున్న మహిళల ప్రపంచకప్లో ఎల్లిస్ పెర్రీ ఆస్ట్రేలియా జట్టు తరఫున కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
ప్రపంచకప్లో దుమ్మురేపుతున్న ఎల్లిస్ పెర్రీ
2025 మహిళల ప్రపంచకప్లో ఎల్లిస్ పెర్రీ దుమ్మురేపుతున్నారు. భారత్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆమె అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శనతో జట్టుకు విజయాన్ని అందించారు. గాయంతో పెవిలియన్కు తిరిగి వెళ్లినప్పటికీ, చివరి ఓవర్లలో తిరిగి వచ్చి కీలక సిక్స్తో మ్యాచ్ను ముగించారు. ఆమె 47 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచారు. అంతకు ముందు న్యూజిలాండ్పై కూడా ఆమె 33 పరుగులు సాధించారు. ఈ ప్రదర్శనలతో ఆమె మరోసారి తన ఆల్రౌండ్ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించారు.
ఆటతో పాటు అందంతోనూ ఆకట్టుకునే ఎల్లిస్ పెర్రీ
ఎల్లిస్ పెర్రీ పేరు వినగానే క్రికెట్ అభిమానులకు కేవలం ప్లేయర్ గానే కాకుండా, ఒక గ్లామర్ ఐకాన్గా కూడా గుర్తుకు వస్తారు. ఆమె సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ లలో యాక్టివ్ గా ఉంటారు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో లక్షలాది మంది అభిమానులు ఆమెను ఫాలో అవుతున్నారు. ఆమె డ్రెస్ సెన్స్, ప్రెజెంటేషన్ స్టైల్ అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటుంది. అందంతో పాటు ఆటలోనూ అదరగొడుతున్న అరుదైన క్రీడాకారిణులలో ఎల్లిస్ పెర్రీ ఒకరు.
మిలియన్ డాలర్ల నికర ఆస్తి కలిగిన ఎల్లిస్ పెర్రీ
మీడియా రిపోర్టుల ప్రకారం, ఎల్లిస్ పెర్రీ నికర ఆస్తి 14 మిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లు (సుమారు ₹125 కోట్లు). ఆమె ఆస్ట్రేలియా జట్టుతో సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ కలిగిన ఆటగాళ్లలో ఒకరు. అదనంగా ఆమె ఉమెన్స్ బిగ్ బాష్ లీగ్ (WBBL), ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL) ద్వారా కూడా భారీగా ఆదాయం పొందుతున్నారు. కేవలం ఆట ద్వారా మాత్రమే కాకుండా, ఆమె పలు వ్యాపారాలు, పెట్టుబడుల ద్వారా కూడా ఆదాయం పొందుతున్నారు.
ఎల్లిస్ పెర్రీ బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు
క్రికెట్తో పాటు ఎల్లిస్ పెర్రీ పలు అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లకు బ్రాండ్ అంబాసడర్గా ఉన్నారు. ఆమె జాకీ, హైసెన్స్, వీట్ బిక్స్, మైక్రోసాఫ్ట్, హబ్లాట్, L’Oreal, అడిడాస్, ఫాక్స్ స్పోర్ట్స్, కామన్వెల్త్ బ్యాంకు, జేపీ గావన్ వంటి ప్రముఖ కంపెనీలతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు. ఒక్కో ఒప్పందం ద్వారా ఆమె ₹50 లక్షల నుంచి ₹1 కోటి వరకు పారితోషికం పొందుతున్నట్లు సమాచారం. 2021లో ఆమె తన భాగస్వామితో కలసి ఉన్న ఒక విలాసవంతమైన బంగ్లాను కొనుగోలు చేశారు. ఆమె కారు కలెక్షన్ లో టయోటా, లెక్సస్ మోడల్స్ ఉన్నాయి.