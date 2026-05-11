IPL 2026 : స్వింగ్ కింగ్ ఈజ్ బ్యాక్.. ఐపీఎల్లో భువనేశ్వర్ వరల్డ్ రికార్డ్.. టీమిండియాలోకి రీఎంట్రీ ఫిక్స్?
Bhuvneshwar Kumar: ఐపీఎల్ 2026లో భువనేశ్వర్ కుమార్ చరిత్ర సృష్టించారు. లసిత్ మలింగ రికార్డును బ్రేక్ చేస్తూ దుమ్మురేపాడు. గెలిచిన మ్యాచ్ల్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన పేసర్గా నిలిచారు. టీమిండియాలోకి రీఎంట్రీ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాడు.
టీమిండియా సెలెక్టర్ల మైండ్ బ్లాక్.. భువనేశ్వర్ వికెట్ల వేట చూశారా?
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో టీమిండియా సీనియర్ స్వింగ్ బౌలర్ భువనేశ్వర్ కుమార్ తన మునుపటి ఫామ్ను అందిపుచ్చుకుని ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాడు. ఒకప్పుడు భువీ పని అయిపోయిందని విమర్శించిన వాళ్లందరి నోళ్లు మూయిస్తూ, మైదానంలో వికెట్లతో సమాధానం చెబుతున్నాడు.
ఈ సీజన్లో వరుసగా రికార్డులను బద్దలు కొడుతున్న భువీ, తాజాగా లెజెండరీ బౌలర్ లసిత్ మలింగ పేరు మీద ఉన్న ఒక బిగ్ రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఈ ప్రదర్శన చూస్తుంటే భువనేశ్వర్ త్వరలోనే మళ్లీ టీమిండియా జెర్సీలో కనిపించడం ఖాయమనిపిస్తోంది.
మలింగ రికార్డ్ బద్దలు.. భువీ సరికొత్త చరిత్ర
ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు గెలిచిన మ్యాచ్ల్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన ఫాస్ట్ బౌలర్గా శ్రీలంక దిగ్గజం లసిత్ మలింగ ఉండేవాడు. కానీ తాజాగా రాయ్పూర్లో ముంబై ఇండియన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో భువనేశ్వర్ కుమార్ ఈ రికార్డును తిరగరాశాడు. ఐపీఎల్లో తన జట్టు విజయం సాధించిన మ్యాచ్ల్లో భువీ ఇప్పటివరకు మొత్తం 126 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇంతకుముందు మలింగ 122 వికెట్లతో టాప్లో ఉండగా, ఇప్పుడు భువీ అతన్ని వెనక్కి నెట్టి నంబర్ వన్ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. ఈ ఘనత సాధించిన ప్రపంచంలోనే మొదటి పేసర్గా భువనేశ్వర్ నిలిచాడు.
బుమ్రా కంటే చాలా ముందున్న భువీ
ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే బెస్ట్ బౌలర్గా పేరున్న జస్ప్రీత్ బుమ్రా కూడా ఈ రికార్డు విషయంలో భువనేశ్వర్ కంటే చాలా వెనుకబడి ఉన్నాడు. గెలిచిన మ్యాచ్ల్లో బుమ్రా ఇప్పటివరకు 116 వికెట్లు మాత్రమే తీశాడు. భువీ (126), మలింగ (122) తర్వాత బుమ్రా మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు.
ఇక వీరి తర్వాత వరుసలో డ్వేన్ బ్రావో (115 వికెట్లు), మోహిత్ శర్మ (101 వికెట్లు) టాప్-5లో కొనసాగుతున్నారు. వికెట్లు తీయడమే కాదు, జట్టును గెలిపించడంలో తన పాత్ర ఎంత కీలకమో భువీ మరోసారి నిరూపించుకున్నాడు.
ముంబై ఇండియన్స్పై స్వింగ్ మ్యాజిక్
ఆదివారం ముంబై ఇండియన్స్తో జరిగిన పోరులో భువనేశ్వర్ కుమార్ క్లాసిక్ బౌలింగ్తో ఆకట్టుకున్నాడు. ఏకంగా 4 వికెట్లు తీసి ముంబై బ్యాటింగ్ నడ్డి విరిచాడు. ఇందులో టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ వంటి కీలక వికెట్లు ఉండటం విశేషం. ఈ అద్భుతమైన స్పెల్తో తన జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. స్వింగ్ను నమ్ముకుని బ్యాటర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టడంలో భువీని మించిన వారు లేరని ఈ మ్యాచ్ మరోసారి చాటిచెప్పింది.
పర్పుల్ క్యాప్ రేసులో నంబర్ వన్
ఐపీఎల్ 2026లో భువనేశ్వర్ జోరు చూస్తుంటే ముచ్చటగా మూడోసారి పర్పుల్ క్యాప్ అందుకునేలా ఉన్నాడు. ఇప్పటివరకు ఆడిన 11 మ్యాచ్ల్లో భువీ 21 వికెట్లు పడగొట్టి, టోర్నమెంట్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్ల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు.
ప్రస్తుతం పర్పుల్ క్యాప్ భువీ దగ్గరే ఉంది. 2016, 2017 సీజన్లలో వరుసగా రెండుసార్లు పర్పుల్ క్యాప్ గెలిచిన ఏకైక భారతీయ పేసర్గా భువీకి రికార్డు ఉంది. ఇప్పుడు తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ అదే ఫామ్ను కొనసాగిస్తూ సెలెక్టర్లకు సవాల్ విసురుతున్నాడు. ఈ స్థాయి ప్రదర్శన తర్వాత టీమిండియాలోకి భువీ రీఎంట్రీ ఖాయమని అభిమానులు ఖుషీ అవుతున్నారు.