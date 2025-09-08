ఆసియా కప్ 2025 కు రంగం సిద్ధం.. మీరు తెలుసుకోవాల్సిన టాప్ 5 విషయాలు ఇవి
Asia Cup 2025: ఆసియా కప్ 2025 సెప్టెంబర్ 9 నుంచి 28 వరకు యుఏఈలో జరుగుతుంది. ఈ టోర్నీలో మొత్తం ఎనిమిది జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. రెండు గ్రూపులుగా ఉన్నాయి. ఫైనల్ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 28న దుబాయ్లో జరగనుంది.
ఆసియా కప్ 2025: మరో క్రికెట్ పండగ
17వ ఆసియా కప్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ సెప్టెంబర్ 9 ఘనంగా ప్రారంభం కానుంది. సెప్టెంబర్ 28 వరకు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యుఏఈ)లో ఆసియా కప్ 2025 జరగనుంది. ఈ టోర్నమెంట్ టీ20 ఫార్మాట్లో జరుగుతుంది. ఇది రాబోయే ఐసీసీ మెన్స్ టీ20 వరల్డ్ కప్ ముందు సన్నాహక టోర్నమెంట్గా భావిస్తున్నారు. మ్యాచ్లు దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం, అబుదాబిలోని షేక్ జాయేద్ స్టేడియం వేదికలపై జరుగుతాయి.
ఆసియా కప్ 2025 లో పాల్గొనే జట్లు ఇవే
ఈ ఏడాది ఆసియా కప్లో ఎనిమిది జట్లు పోటీపడనున్నాయి. జట్లను రెండు గ్రూపులుగా విభజించారు.
• గ్రూప్ A: ఇండియా, పాకిస్థాన్, యుఏఈ, ఒమన్
• గ్రూప్ B: శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, అఫ్గానిస్తాన్, హాంకాంగ్
ప్రతి గ్రూప్ నుంచి రెండు జట్లు సూపర్ ఫోర్ దశకు అర్హత సాధిస్తాయి.
ఆసియా కప్ 2025 టోర్నమెంట్ ఫార్మాట్ ఏంటి?
ఆసియా కప్ 2025 మల్టీ-స్టేజ్ ఫార్మాట్లో జరుగుతుంది. టీ20 ఫార్మాట్ లో ఈ టోర్నీని నిర్వహిస్తున్నారు.
1. గ్రూప్ దశ: జట్లు రౌండ్-రాబిన్ పద్ధతిలో పోటీపడతాయి.
2. సూపర్ ఫోర్: ప్రతి గ్రూప్ నుంచి టాప్ రెండు జట్లు సూపర్ ఫోర్కి వెళ్తాయి.
3. ఫైనల్: సూపర్ ఫోర్లో టాప్ నిలిచిన రెండు జట్లు సెప్టెంబర్ 28న ఫైనల్లో తలపడతాయి.
ఆసియా కప్ 2025 షెడ్యూల్, టైమింగ్స్
• టోర్నమెంట్ సెప్టెంబర్ 9న అబుదాబిలో అఫ్గానిస్తాన్ vs హాంకాంగ్ మ్యాచ్తో ప్రారంభమవుతుంది.
• క్రికెట్ లవర్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఇండియా vs పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 14న దుబాయ్లో జరుగుతుంది.
• ఫైనల్ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 28న దుబాయ్లో జరగనుంది.
• తొలి మ్యాచ్ GMT ప్రకారం మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు జరుగుతుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 8:00 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.
ఆసియా కప్ 2025 లైవ్, స్ట్రీమింగ్ వివరాలు
ఆసియా కప్ 2025 ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక ప్లాట్ఫారమ్లలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానుంది.
• భారత్: Sony Sports Network టీవీ ప్రత్యక్ష ప్రసారం, SonyLIV యాప్, వెబ్సైట్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్.
• పాకిస్థాన్: PTV Sports HD టీవీ ప్రసారం, Tapmad, Mycoలో లైవ్ స్ట్రీమింగ్.
• బంగ్లాదేశ్: Gazi TV టీవీలో ప్రసారం, Toffee, Tapmad లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్.
• శ్రీలంక: Sirasa TV, TV-1 లో లైవ్, Dialog ViU యాప్లో స్ట్రీమింగ్.
• అమెరికా: Willow TV ప్రసారం అవుతుంది.
• ఆస్ట్రేలియా: Kayo Sportsలో లైవ్
• యుఏఈ, MENA ప్రాంతం: CricLife టీవీలో లైవ్ ప్రసారం, StarzPlay లైవ్ స్ట్రీమింగ్.
ఆసియా కప్ లో అత్యంత విజయవంతమైన జట్టు భారత్
ఆసియా కప్ చరిత్రలో భారత్ అత్యంత విజయవంతమైన జట్టు టీమిండియా. భారత్ 8 సార్లు టైటిల్ గెలిచింది. శ్రీలంక 6 సార్లు, పాకిస్థాన్ 2 సార్లు విజేతలుగా నిలిచాయి. 1984లో యూఏఈలో, 1988లో బంగ్లాదేశ్లో, 1990-91లో భారత్లో, 1995లో యూఏఈలో, 2010లో శ్రీలంకలో, 2016లో బంగ్లాదేశ్లో, 2018లో యూఏఈలో, 2023లో పాకిస్థాన్-శ్రీలంక సంయుక్త ఆతిథ్యంతో జరిగిన టోర్నమెంట్లో భారత్ ఛాంపియన్ గా నిలిచింది.
శ్రీలంక 6 సార్లు ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్ ను గెలిచింది. 1986లో పాకిస్థాన్పై, 1997లో భారత్పై, 2004లో భారత్పై, 2008లో భారత్పై, 2014లో పాకిస్థాన్పై, 2022లో పాకిస్థాన్పై విజయాలు సాధించింది.
పాకిస్థాన్ ఇప్పటివరకు 2 సార్లు మాత్రమే ఆసియా కప్ గెలిచింది. 2000లో శ్రీలంకపై, 2012లో బంగ్లాదేశ్పై విజయం సాధించింది.