- Car Mileage: పెట్రోల్ కంటే డీజీల్ కార్లు ఎందుకు ఎక్కువ మైలేజ్ ఇస్తాయి.. అసలు కారణం ఏంటంటే?
Car Mileage: కారు కొనుగోలు చేసే వారు ఫీచర్లతో పాటు మైలేజ్ను పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. అయితే మైలేజ్ కోరుకునే మెజారిటీ డీజీల్ కార్లకు మొగ్గుచూపుతుంటారు. ఇంతకీ పెట్రోల్తో పోల్చితే డీజీల్ కార్లు ఎందుకు ఎక్కువ మైలేజ్ ఇస్తాయో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా.?
మైలేజ్ ఎందుకు కీలకం?
కొత్త కారు కొనాలంటే చాలా మంది ముందుగా అడిగే ప్రశ్న మైలేజ్ గురించే. రోజూ ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఇంధన ఖర్చు పెద్ద భారం అవుతుంది. ముఖ్యంగా డీజిల్ కారు, పెట్రోల్ కారుతో పోలిస్తే ఎక్కువ మైలేజ్ ఇస్తుందనే అభిప్రాయం చాలాకాలంగా ఉంది. హైవే డ్రైవ్ అయినా, లాంగ్ జర్నీ అయినా డీజిల్ కార్లు మెరుగైన సగటు ఇస్తాయి. దీని వెనుక స్పష్టమైన కారణాలు ఉన్నాయి.
డీజిల్ ఇంధనంలో ఎక్కువ శక్తి ఉంటుంది
డీజిల్ కార్లకు ఎక్కువ మైలేజ్ రావడానికి ప్రధాన కారణం డీజిల్ ఫ్యూయల్లో ఉన్న అధిక శక్తి. ఒక లీటర్ డీజిల్లో, ఒక లీటర్ పెట్రోల్తో పోలిస్తే ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది. అంటే అదే పరిమాణం ఇంధనంతో డీజిల్ కారు ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించగలదు. అందుకే తక్కువ ఇంధనంతో ఎక్కువ కిలోమీటర్లు వెళ్తుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే డీజిల్ ఇంధనం బలమైనదిగా పనిచేస్తుంది.
డీజిల్ ఇంజిన్లో అధిక కంప్రెషన్ రేషియో
డీజిల్ ఇంజిన్లు పెట్రోల్ ఇంజిన్లతో పోలిస్తే ఎక్కువ కంప్రెషన్ రేషియోపై పనిచేస్తాయి. సాధారణంగా పెట్రోల్ ఇంజిన్ 8:1 నుంచి 12:1 కంప్రెషన్లో పనిచేస్తే, డీజిల్ ఇంజిన్ 20:1 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కంప్రెషన్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ అధిక ఒత్తిడి వల్ల ఇంధనం పూర్తిగా దహనం అవుతుంది. ఫలితంగా ప్రతి బొట్టులోనూ ఎక్కువ శక్తి లభిస్తుంది, దీంతో మైలేజ్ పెరుగుతుంది.
కంప్రెషన్ ఇగ్నిషన్ టెక్నాలజీ
పెట్రోల్ కార్లలో ఇంధనం మండేందుకు స్పార్క్ ప్లగ్ అవసరం. కానీ డీజిల్ ఇంజిన్లో స్పార్క్ ప్లగ్ ఉండదు. ఇక్కడ గాలి బాగా ఒత్తిడితో కంప్రెస్ అవుతుంది. దాంతో ఉష్ణోగ్రత భారీగా పెరిగి, డీజిల్ ఇంధనం స్వయంగా మండిపోతుంది. దీనినే కంప్రెషన్ ఇగ్నిషన్ టెక్నాలజీ అంటారు. ఈ విధానం వల్ల ఇంధనం నియంత్రితంగా మండుతుంది, వృథా తగ్గుతుంది, మైలేజ్ పెరుగుతుంది.
దీర్ఘ ప్రయాణాల్లో డీజిల్ కార్లకు అడ్వాంటేజ్
డీజిల్ ఇంజిన్లు తక్కువ ఆర్పీఎమ్లోనే ఎక్కువ టార్క్ ఇస్తాయి. అందువల్ల హైవే డ్రైవింగ్లో ఇంజిన్పై ఒత్తిడి తక్కువగా ఉంటుంది. లాంగ్ డ్రైవ్స్ సమయంలో ఇంధన వినియోగం సమతుల్యంగా ఉంటుంది. ఇదే కారణంగా డీజిల్ కార్లు ఎక్కువ మైలేజ్ ఇస్తాయి. అయితే నగరంలో తక్కువ దూర ప్రయాణాలకు పెట్రోల్ కార్లు సరైన ఎంపికగా ఉంటాయి.
మొత్తం మీద చూస్తే, డీజిల్ ఇంధన శక్తి, అధిక కంప్రెషన్ రేషియో, ప్రత్యేక ఇగ్నిషన్ విధానం కారణంగానే డీజిల్ కార్లు పెట్రోల్ కార్లతో పోలిస్తే మెరుగైన మైలేజ్ ఇస్తున్నాయి. కారు కొనుగోలు చేసే ముందు మీ ప్రయాణ అవసరాలను బట్టి ఇంధన ఎంపిక చేసుకోవడం మంచిది.