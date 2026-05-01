వారెన్ బఫెట్ మనీ మంత్రం.. ఈ 4 స్టాక్స్ కొంటే చాలు డబ్బు దానంతట అదే పెరుగుతుంది..
Stock Market: స్టాక్ మార్కెట్లో ఓపిక ఉన్నవారికే డబ్బు చేరుతుందని వారెన్ బఫెట్ అంటారు. ఐషర్ మోటార్స్, ఐసీఐసీఐ ప్రడెన్షియల్ ఏఎంసీ, ట్రెంట్, బీఎస్ఈ లాంటి బలమైన ఫండమెంటల్స్ ఉన్న స్టాక్స్ గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
వారెన్ బఫెట్ కొటేషన్ - స్టాక్ మార్కెట్:
"ఓపిక ఉన్నవారికే మార్కెట్ డబ్బునిస్తుంది" అనే వారెన్ బఫెట్ మాట ఇన్వెస్టర్లకు ఒక వేదం. మార్కెట్ వడిదుడుకులకు భయపడకుండా, బలమైన కంపెనీలను నమ్మి పదేళ్లు, పదిహేనేళ్ల పాటు హోల్డ్ చేసినప్పుడే అద్భుతమైన రిటర్న్స్ పొందవచ్చని స్పష్టం చేస్తోంది.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్ - ఐషర్ మోటార్స్:
చెన్నైలో తయారయ్యే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైకులు ఇప్పుడు కేవలం భారత్లోనే కాదు, అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ క్రేజ్ సంపాదించుకున్నాయి. ఐషర్ మోటార్స్ కేవలం బైకులే కాకుండా, వోల్వో భాగస్వామ్యంతో ట్రక్కులు, బస్సుల తయారీలోనూ తన గుత్తాధిపత్యాన్ని చాటుతోంది.
ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ - మ్యూచువల్ ఫండ్ సేవలు:
7,200 కంటే ఎక్కువ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ల ద్వారా ఐసీఐసీఐ ప్రడెన్షియల్ ఏఎంసీ సేవలు సామాన్యులకు సైతం చేరుతున్నాయి. ఏఐ టెక్నాలజీని వాడుకుంటూ ఇన్వెస్టర్లకు మెరుగైన అనుభూతిని అందించడానికి ఈ సంస్థ నిరంతరం ప్రయత్నిస్తోంది.
జుడియో స్టోర్ - ట్రెంట్ రీటైల్:
టాటా గ్రూప్ బ్రాండ్ అయిన 'జుడియో' మధ్యతరగతి వినియోగదారుల ఫ్యాషన్ అభిరుచులను మారుస్తోంది. రీటైల్ రంగంలో ఇంకా చాలా వృద్ధి అవకాశం ఉందని కంపెనీ చైర్మన్ నోయల్ టాటా దీమా వ్యక్తం చేయడం ఇన్వెస్టర్లకు ఒక సానుకూల అంశం.
బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ భవనం:
దశాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన బీఎస్ఈ (BSE) నేడు టెక్నాలజీ పరంగా ఎంతో వేగంగా అప్ గ్రేడ్ అవుతోంది. కేవలం ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ మాత్రమే కాకుండా, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఎస్ఎంఈ కంపెనీల ఎదుగుదలకు ఇది ఒక ప్రధాన కేంద్రంగా మారింది.