Business Idea: పాత ఇనుప సామాన్లు కొంటాం.. అంటూ చేసే ఈ వ్యాపారంతో ఇంత సంపాదన ఉందా?
Business Idea: పాత ఇనుప సామాన్లు కొంటాం అంటూ వీధుల్లో మైక్లతో హోరోత్తిస్తుంటారు. అయితే ఈ వ్యాపారం చూడడానికి సింపుల్గా అనిపించినా లక్షల్లో ఆదాయం పొందొచ్చని తెలుసా.? ఈ వ్యాపారానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ వ్యాపారం ఎలా మొదలుపెట్టాలి?
పాత ఇనుప సామాన్లు కొనే వ్యాపారం (Scrap Business) చాలా సింపుల్గా ప్రారంభించవచ్చు. ముందుగా.. చిన్న వాహనం లేదా సైకిల్/రిక్షాతో ఇంటింటికీ తిరిగి పాత ఇనుప సామాన్లు, కాగితాలు, పుస్తకాలు, ప్లాస్టిక్ వస్తువులు సేకరించాలి. ఒక గోదామును లేదా షెడ్డును అద్దెకు తీసుకోవాలి, అక్కడ సేకరించిన వస్తువులను నిల్వ చేయాలి. స్థానిక స్క్రాప్ యార్డులు, రీసైక్లింగ్ కంపెనీలు లేదా ఇనుప కర్మాగారాలతో సంబంధాలు పెంచుకోవాలి. వారికి విక్రయిస్తే సరిపోతుంది.
లాభాలు ఎలా వస్తాయి?
ఈ వ్యాపారంలో లాభాలు ప్రధానంగా బరువు ప్రకారం వస్తాయి. ఇనుప సామాన్లు, స్టీల్, కాపర్, అల్యూమినియం వంటి లోహాలకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. కాగితాలు, పాత పుస్తకాలు, కార్డుబోర్డులు రీసైక్లింగ్ కేంద్రాలకు అమ్మితే మంచి రేటు వస్తుంది. ప్లాస్టిక్ వస్తువులను కూడా రీసైక్లింగ్ ఫ్యాక్టరీలు కొనుగోలు చేస్తాయి. ఈ విధంగా తక్కువ పెట్టుబడితో మొదలుపెట్టి, ఎక్కువ వస్తువులు సేకరిస్తే రోజువారీ స్థిరమైన ఆదాయం పొందవచ్చు.
పాత వస్తువులు ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు?
పాత ఇనుప, కాగితాలు, ప్లాస్టిక్ వస్తువులు నేరుగా చెత్తగా పారేయడం కంటే రీసైక్లింగ్కు పంపితే..
* ఇనుప వస్తువులను మళ్లీ కరిగించి కొత్త ఉత్పత్తుల తయారీలో వాడతారు.
* కాగితం, పుస్తకాలను రీసైక్లింగ్ చేసి న్యూస్పేపర్లు, టిష్యూ పేపర్లు, ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ తయారు చేస్తారు.
* ప్లాస్టిక్ను మళ్లీ కరిగించి కొత్త బాటిళ్లు, ప్లాస్టిక్ వస్తువులు తయారు చేస్తారు.
* అల్యూమినియం, కాపర్ను విద్యుత్ తీగలు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు తయారీలో ఉపయోగిస్తారు.
వ్యాపారంలో అవసరమైన నైపుణ్యాలు
ఈ వ్యాపారం కోసం ప్రత్యేక విద్య అవసరం లేదు. కానీ.. వస్తువుల రకాలు, వాటి ధరలు తెలుసుకోవాలి. బేరసారాలు చేసుకోవడం అలవాటు కావాలి.సేకరించిన వస్తువులను వర్గీకరించి నిల్వ చేయడం తెలిసి ఉండాలి. రీసైక్లింగ్ మార్కెట్లో డిమాండ్, సరఫరా గురించి అప్డేట్గా ఉండాలి.
భవిష్యత్తు అవకాశాలు
రీసైక్లింగ్ పరిశ్రమ పెరుగుతున్న కొద్దీ పాత ఇనుప సామాన్ల వ్యాపారం డిమాండ్ పెరుగుతుంది. పర్యావరణ పరిరక్షణలో ఇది పెద్ద పాత్ర పోషిస్తుంది. వ్యాపారాన్ని చిన్న స్థాయి నుంచి మొదలుపెట్టి, తరువాత స్క్రాప్ డీలర్ స్థాయికి పెంచుకోవచ్చు. ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహక పథకాలు, MSME రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా అదనపు ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు.