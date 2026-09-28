Gold Price Crash: పసిడి ప్రియులకు బిగ్ రిలీఫ్.. రూ.2,500కు పైగా తగ్గిన బంగారం
Gold Price Crash: బంగారం ధరలు వరుసగా పెరుగుతున్నాయని ఆందోళన పడుతున్న సమయంలో.. ఒక్కసారిగా మార్కెట్లో సీన్ మారిపోయింది. పసిడి, వెండి భారీగా తగ్గాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధరపై ఏకంగా రూ.2,510 తగ్గింది.
పసిడి ప్రియులకు పండగే
బంగారం కొనాలనుకునేవారికి ఒక్కసారిగా బిగ్ రిలీఫ్.. గత కొన్ని రోజులుగా పెరుగుతున్న పసిడి ధరలకు భారీ బ్రేక్ పడింది. ఒక్కరోజులోనే 10 గ్రాముల బంగారంపై వేల రూపాయలు తగ్గాయి.. వెండి కూడా భారీగా పడిపోయింది! అసలు ఈ స్థాయిలో ధరలు ఎందుకు తగ్గాయి? ఇది తాత్కాలిక తగ్గుదలేనా.. ఇంకా ధరలు పడిపోయే ఛాన్స్ ఉందా? హైదరాబాద్లో ప్రస్తుతం బంగారం, వెండి ధరలు ఎంత ఉన్నాయో చూద్దాం.
హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..
24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.2,510 తగ్గి రూ.1,50,170కి చేరింది. ఇక ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములపై రూ.2,300 తగ్గింది. దీంతో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,37,650 వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి కూడా పసిడి బాటలోనే భారీగా పడిపోయింది. కిలో వెండిపై రూ.5,000 తగ్గడంతో ప్రస్తుతం రూ.2,45,000 వద్ద ఉంది.
అయితే బులియన్ మార్కెట్లోని ధరలు నగరం, స్థానిక మార్కెట్, జ్యువెలరీ షాపును బట్టి స్వల్పంగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మేకింగ్ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ వంటివి అదనంగా ఉండొచ్చు.
ధరలు ఎందుకు తగ్గాయి?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బంగారం ధరలపై ప్రస్తుతం పలు అంశాలు ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు, డాలర్ కదలికలు, బాండ్ ఈల్డ్స్, అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు వంటి అంశాలు పసిడి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులకు కారణమవుతున్నాయి. ఇటీవల అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరలు ఆగస్టు పెరుగుదల తర్వాత సెప్టెంబర్లో వెనక్కి వచ్చినట్లు వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ కూడా పేర్కొంది.
మార్కెట్లలో అమ్మకాల ఒత్తిడి
సాధారణంగా ప్రపంచ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి పెరిగినప్పుడు పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని సేఫ్-హేవెన్ ఆస్తిగా చూస్తారు. అయితే డాలర్ బలపడటం, అమెరికా వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువకాలం కొనసాగుతాయనే అంచనాలు పెరగడం వంటి పరిస్థితుల్లో బంగారంపై ఒత్తిడి ఏర్పడొచ్చు. ఇటీవల కూడా బలమైన డాలర్, అధిక వడ్డీ రేట్ల అంచనాలు బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపినట్లు మార్కెట్లు చెబుతున్నాయి.
ఇక దేశీయ కమోడిటీ మార్కెట్లలో అమ్మకాల ఒత్తిడి కూడా ధరల కదలికల్లో కీలకంగా మారింది. గత కొంతకాలంగా భారీగా పెరిగిన ధరల తర్వాత ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు దిగితే.. ధరలు ఒక్కసారిగా కరెక్షన్కు గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
మరి ఇంకా తగ్గుతుందా?
ఇప్పుడు అసలు ప్రశ్న ఇదే. బంగారం ధరలు ఇంత భారీగా తగ్గడంతో.. ఇదే ట్రెండ్ కొనసాగుతుందా? లేక మళ్లీ పసిడి ధరలు పుంజుకుంటాయా? దీనిపై కచ్చితంగా చెప్పడం కష్టం. ఎందుకంటే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్, అమెరికా ఫెడ్ పాలసీ, బాండ్ ఈల్డ్స్, భౌగోళిక పరిస్థితులు వంటి అంశాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. సెప్టెంబర్లో దేశీయ బంగారం ధరలు ఇప్పటికే గణనీయమైన కరెక్షన్ను చూశాయని వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ తెలిపింది. అయితే పండుగలు, పెళ్లిళ్ల సీజన్ ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ భౌతిక బంగారం డిమాండ్ మెరుగుపడే అవకాశం ఉందని కూడా పేర్కొంది.