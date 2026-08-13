Recharge Plan: రూపాయికే సిమ్.. అన్లిమిటెడ్ కాల్స్ రోజుకు 1 జీబీ డేటా
Recharge Plan: బీఎస్ఎన్ఎల్ (BSNL) మరోసారి ప్రత్యేక ప్రమోషనల్ ఆఫర్ను తీసుకొచ్చింది. 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కొత్తగా బీఎస్ఎన్ఎల్ కనెక్షన్ తీసుకునే వినియోగదారుల కోసం ‘ఫ్రీడమ్ ప్లాన్ 2.0’ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
రూ.1కే సిమ్.. తొలి రీఛార్జ్ కూడా ఉచితం
బీఎస్ఎన్ఎల్ కొత్తగా కనెక్షన్ తీసుకోవాలనుకునే వారికి ఈ ఆఫర్ ప్రత్యేకంగా ఉపయోగపడనుంది. కేవలం రూ.1 చెల్లిస్తే సిమ్ కార్డును పొందవచ్చు. అంతేకాదు, సాధారణంగా రీఛార్జ్ కోసం చెల్లించాల్సిన మొత్తాన్ని ఈ ప్రమోషన్లో భాగంగా మినహాయిస్తున్నారు. సిమ్ యాక్టివేషన్ అనంతరం అందించే ఫ్రీడమ్ ప్లాన్లో 24 రోజుల వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఈ సమయంలో వినియోగదారులు ఎలాంటి అదనపు రీఛార్జ్ చేయకుండానే కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్లు, డేటాను ఉపయోగించుకోవచ్చు. అయితే ఈ ప్రత్యేక ప్రయోజనం కొత్త బీఎస్ఎన్ఎల్ కస్టమర్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఇప్పటికే బీఎస్ఎన్ఎల్ సిమ్ ఉపయోగిస్తున్నవారికి ఈ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉండదు.
24 రోజుల పాటు కాల్స్, డేటా, ఎస్ఎంఎస్లు
ఫ్రీడమ్ ప్లాన్లో భాగంగా 24 రోజులపాటు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ సదుపాయం లభిస్తుంది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా నెట్వర్క్లో అన్లిమిటెడ్గా కాల్స్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. డేటా విషయానికి వస్తే ప్రతిరోజూ 1 జీబీ హైస్పీడ్ డేటాను అందిస్తున్నారు. రోజువారీ డేటా పరిమితి పూర్తయిన తర్వాత వేగం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ప్రతి రోజు 100 ఎస్ఎంఎస్లను పంపుకునే ప్రయోజనం కూడా ఉంటుంది. ఈ విధంగా తక్కువ ఖర్చుతో కొత్త కనెక్షన్ తీసుకునే వారికి మొదటి 24 రోజులకు కాల్స్, డేటా, మెసేజింగ్ అవసరాలను ఒకే ప్లాన్ ద్వారా తీర్చుకునే అవకాశం లభిస్తోంది.
గతేడాది ఆఫర్తో పోలిస్తే ఏం మారింది?
బీఎస్ఎన్ఎల్ గత స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ‘ఆజాదీ కా ప్లాన్’ పేరుతో రూ.1 ప్రత్యేక ఆఫర్ను ప్రవేశపెట్టింది. అప్పట్లో ఆ ప్లాన్కు 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ ఉండేది. రోజుకు 2 జీబీ డేటా, 100 ఎస్ఎంఎస్లు, అన్లిమిటెడ్ కాల్స్ అందించేవారు. ఇప్పుడు తీసుకొచ్చిన ‘ఫ్రీడమ్ ప్లాన్ 2.0’లో ప్రయోజనాల్లో కొన్ని మార్పులు చేశారు. వ్యాలిడిటీని 30 రోజుల నుంచి 24 రోజులకు తగ్గించారు. రోజువారీ హైస్పీడ్ డేటాను కూడా 2 జీబీ నుంచి 1 జీబీకి పరిమితం చేశారు. అయితే అన్లిమిటెడ్ కాల్స్, రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్ల ప్రయోజనాలు కొనసాగుతున్నాయి. అందువల్ల గతేడాది ఆఫర్తో పోలిస్తే ఈసారి తక్కువ వ్యాలిడిటీ, తక్కువ రోజువారీ డేటా లభిస్తున్నప్పటికీ కొత్త వినియోగదారులను ఆకర్షించేందుకు రూ.1 ప్రారంభ ధరను కొనసాగించారు.
రూ.2,399 ప్లాన్తో 412 రోజుల వ్యాలిడిటీ
ఫ్రీడమ్ ఆఫర్తో పాటు ప్రస్తుత వినియోగదారులకు ఉపయోగపడే మరో ప్రయోజనాన్ని కూడా బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్రకటించింది. రూ.2,399 వార్షిక ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్పై అదనపు వ్యాలిడిటీని అందిస్తోంది. సాధారణంగా ఈ ప్లాన్ 365 రోజుల కాలపరిమితితో వస్తుంది. అయితే ఆగస్టు 12 నుంచి సెప్టెంబర్ 12, 2026 మధ్య రీఛార్జ్ చేసుకునే వారికి అదనంగా 47 రోజులు లభిస్తాయి. దీంతో మొత్తం వ్యాలిడిటీ 412 రోజులకు చేరుతుంది. ఈ ప్లాన్లో రోజుకు 2 జీబీ హైస్పీడ్ డేటా, 100 ఎస్ఎంఎస్లు, అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్ వంటి ప్రయోజనాలు కొనసాగుతాయి. తరచూ రీఛార్జ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఏడాదికి పైగా సిమ్ను యాక్టివ్గా ఉంచుకోవాలనుకునే వారికి ఈ ఆఫర్ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
సెప్టెంబర్ 12 వరకు మాత్రమే ఆఫర్లు
బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్రకటించిన ఈ రెండు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు పరిమిత కాలానికి మాత్రమే వర్తిస్తాయి. రూ.1 ఫ్రీడమ్ ప్లాన్ ఆఫర్ను సెప్టెంబర్ 12, 2026 వరకు పొందవచ్చు. అలాగే రూ.2,399 వార్షిక ప్లాన్పై 47 రోజుల అదనపు వ్యాలిడిటీ కూడా ఆగస్టు 12 నుంచి సెప్టెంబర్ 12 మధ్య చేసే రీఛార్జ్లకే వర్తిస్తుంది. 4జీ సేవలను విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో కొత్త కస్టమర్లను ఆకర్షించడంతో పాటు ప్రస్తుత వినియోగదారులను ఎక్కువ కాలం తమ నెట్వర్క్లో కొనసాగించేందుకు బీఎస్ఎన్ఎల్ ఈ ప్రత్యేక ఆఫర్లను తీసుకొచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.