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- Post Office Scheme: మార్కెట్ రిస్క్ అసలు లేదు.. ఈ పోస్టాఫీసు స్కీమ్ తో మీ డబ్బును డబుల్ చేసుకోండిలా!
Post Office Scheme: మార్కెట్ రిస్క్ అసలు లేదు.. ఈ పోస్టాఫీసు స్కీమ్ తో మీ డబ్బును డబుల్ చేసుకోండిలా!
Post Office Scheme: పోస్టాఫీసు రికరింగ్ డిపాజిట్ స్కీమ్లో నెలకు చిన్న మొత్తం పొదుపుతో పెద్ద మొత్తాన్ని అందుకోవచ్చు. కేవలం ఐదేళ్లలో భారీ ఫండ్ ఎలా పొందాలో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్డీ: సులభమైన అద్భుత పొదుపు పథకం
ప్రతి నెలా మీ సంపాదన లేదా జీతం నుంచి కొంత మొత్తాన్ని పక్కన పెట్టి, సురక్షితమైన ప్రదేశంలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని చూస్తున్నారా? అయితే పోస్ట్ ఆఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ (Post Office RD) స్కీమ్ మీకు మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది. ఈ పథకంలో ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి నెలా ఒక నిర్ణీత మొత్తాన్ని కడుతూ క్రమంగా మంచి ఫండ్ను తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ స్కీమ్ కాలపరిమితి ఐదేళ్లు అంటే మొత్తం 60 నెలలు ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న 6.7 శాతం వార్షిక వడ్డీ రేటు ప్రకారం, మీరు ప్రతి నెలా 6,000 రూపాయలు డిపాజిట్ చేస్తే, మెచ్యూరిటీ సమయంలో సుమారు 4.28 లక్షల రూపాయల వరకు పొందవచ్చు. పొదుపు మొత్తం పెంచితే మీరు కోట్ల రూపాయలు కూడా పొందవచ్చు.
మార్కెట్ రిస్క్ లేని సురక్షిత పెట్టుబడి
ఈ పెట్టుబడి విధానంలో ఉండే గొప్ప ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, మీరు షేర్ మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల గురించి అసలు టెన్షన్ పడాల్సిన పనే లేదు. పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్డీపై వచ్చే వడ్డీ నేరుగా ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన రేట్ల ప్రకారమే లభిస్తుంది. కాబట్టి మీ పెట్టుబడికి పూర్తి భద్రత ఉంటుంది. అయితే, మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయడం ప్రారంభించే ముందు ప్రస్తుత వడ్డీ రేట్లను, ఖాతాకు సంబంధించిన నిబంధనలను ఒకసారి సరిచూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇది సామాన్య ప్రజలకు, ఉద్యోగులకు ఎంతో నమ్మకమైన ఆర్థిక పథకంగా నిలుస్తోంది.
నెలకు 6,000 రూపాయల జమపై పూర్తి లెక్క ఇదే
పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్డీలో ప్రతి నెలా 6,000 రూపాయలు డిపాజిట్ చేస్తే ఐదేళ్ల తర్వాత చేతికి ఎంత మొత్తం వస్తుంది అనేదానిపై స్పష్టమైన లెక్కలు ఉన్నాయి. దీని ప్రకారం ఐదేళ్ల తర్వాత అంచనా వేసిన మెచ్యూరిటీ మొత్తం సుమారు 4,28,185 రూపాయలు అవుతుంది. ఇందులో మీరు ప్రతి నెలా 6,000 రూపాయల చొప్పున 60 నెలల పాటు మొత్తం 3,60,000 రూపాయలు జమ చేస్తారు. దీనిపై మీకు దాదాపు 68,185 రూపాయల వడ్డీ లభిస్తుంది. ఈ గణన అంతా సంవత్సరానికి 6.7 శాతం వడ్డీ రేటు, త్రైమాసిక చక్రవడ్డీ ఆధారంగా లెక్కించారు. నిబంధనల ప్రకారం వాస్తవ మెచ్యూరిటీ మొత్తంలో స్వల్ప తేడాలు ఉండవచ్చు.
పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్డీకి సంబంధించిన 5 ప్రధాన విశేషాలు
ఈ పథకంలో అనేక ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. మొదటిది, అతి తక్కువ మొత్తంతో దీన్ని ప్రారంభించవచ్చు. పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్డీలో కేవలం 100 రూపాయల కనీస మొత్తంతో కూడా ఖాతా ఓపెన్ చేయవచ్చు. రెండవది, దీని కాలపరిమితి సాధారణంగా 60 నెలలు ఉంటుంది. మూడవది, ఇందులో వడ్డీ లెక్కించే విధానం త్రైమాసిక చక్రవడ్డీ ఆధారంగా జరుగుతుంది. నాలుగో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే లోన్ సదుపాయం. ఖాతా కనీసం 12 నెలలు విజయవంతంగా నడిచి, కొన్ని నిబంధనలు పాటిస్తే మీ జమ చేసిన మొత్తంలో 50 శాతం వరకు రుణం తీసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. ఐదవది, ఖాతాను నిర్ణీత కాలానికి ముందే క్లోజ్ చేసే ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ముందుగానే ఖాతా మూసివేసే వెసులుబాటు
సాధారణంగా మూడేళ్లు పూర్తయిన తర్వాత పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్డీ ఖాతాను మెచ్యూరిటీకి ముందే ముగించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఒకవేళ మీరు మధ్యలోనే విత్డ్రా చేసుకోవాల్సి వస్తే, ఆ సమయంలో వర్తించే నిబంధనల ప్రకారం వడ్డీ తక్కువగా లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ చిన్నపాటి నిబంధనలు మినహాయిస్తే, సాధారణ మధ్యతరగతి ప్రజలకు, చిన్న మదుపరులకు ఇది అద్భుతమైన అవకాశం. క్రమశిక్షణతో కూడిన పొదుపు అలవాటును పెంపొందించుకోవడానికి ఈ స్కీమ్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.