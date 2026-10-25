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- Gold Silver Price Crash: దివాళి ధమాకా.. 4 రోజుల్లోనే వెండి రూ. 16,000 క్రాష్.. గోల్డ్ ఎంతకు పడిపోయిందో తెలుసా?
Gold Silver Price Crash: దివాళి ధమాకా.. 4 రోజుల్లోనే వెండి రూ. 16,000 క్రాష్.. గోల్డ్ ఎంతకు పడిపోయిందో తెలుసా?
Gold Silver Price Crash: ధన్తేరస్, దీపావళికి ముందే బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. నాలుగు రోజుల్లోనే కేజీ వెండి రూ. 16,000 తగ్గగా, బంగారం ధర కూడా భారీగా తగ్గింది. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
క్రాష్ అయిన బంగారం, వెండి ధరలు
దీపావళి, ధన్తేరస్ పండుగలు దగ్గరపడుతున్న వేళ బంగారం, వెండి ప్రియులకు మార్కెట్ నుంచి ఊరట కలిగించే వార్త అందింది. బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు దిగివస్తున్నాయి. కేవలం నాలుగు రోజుల వ్యవధిలోనే వెండి ధర భారీగా కుప్పకూలింది. మన దేశీయ మార్కెట్లలోనే కాకుండా మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX) లో కూడా ఈ విలువైన లోహాల రేట్లు తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురై పడిపోయాయి. పండుగ షాపింగ్ చేసుకునే సామాన్యులకు ఇది ఊరటనిచ్చే అంశంగా మారింది.
4 రోజుల్లోనే రూ. 16,000 కుప్పకూలిన వెండి ధర
ఇండియన్ బులియన్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ (IBJA) సమాచారం ప్రకారం, దేశీయ మార్కెట్లో వెండి ధరలు ఊహించని విధంగా పడిపోయాయి. అక్టోబర్ 16న కిలో వెండి ధర రూ. 2,10,918 వద్ద ముగియగా, శుక్రవారం నాటికి అది రూ. 1,94,415 కి చేరింది. కేవలం నాలుగు రోజుల వ్యవధిలోనే కిలో వెండిపై ఏకంగా రూ. 16,503 తగ్గింది. దీంతో చాలా కాలం తర్వాత వెండి ధర మళ్లీ రూ. 2 లక్షల దిగువకు పడిపోయింది.
ఇక ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ (MCX) విషయానికి వస్తే, డిసెంబర్ 4 ఎక్స్పైరీతో కూడిన వెండి కాంట్రాక్ట్ రూ. 2,11,187 నుంచి రూ. 1,96,100 కి పడిపోయింది. అంటే MCX లో కూడా నాలుగు రోజుల్లో రూ. 15,087 తగ్గింది. జనవరి చివరి వారంలో నమోదైన ఆల్ టైమ్ హై రేట్ రూ. 4,20,048 తో పోలిస్తే, ప్రస్తుతం వెండి ఏకంగా రూ. 2,23,948 తగ్గడం గమనార్హం.
బంగారం ధరల పై ఒత్తిడి
వెండి బాటలోనే బంగారం ధరలు కూడా పడిపోతున్నాయి. MCX లో డిసెంబర్ 4 ఎక్స్పైరీ కలిగిన 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,47,918 నుంచి రూ. 5,768 తగ్గి రూ. 1,42,150 వద్దకు చేరింది. దేశీయ మార్కెట్లో IBJA గణాంకాల ప్రకారం, 10 గ్రాముల బంగారంపై రూ. 4,796 తగ్గి, రూ. 1,46,426 నుంచి రూ. 1,41,630 కి పడిపోయింది.
వివిధ క్వాలిటీల బంగారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి (10 గ్రాములకు):
• 24 క్యారెట్ల బంగారం: రూ. 1,41,630
• 22 క్యారెట్ల బంగారం: రూ. 1,38,230
• 20 క్యారెట్ల బంగారం: రూ. 1,26,050
• 18 క్యారెట్ల బంగారం: రూ. 1,14,720
• 14 క్యారెట్ల బంగారం: రూ. 91,350
అంతర్జాతీయంగా ఎందుకు బంగారం, వెండి ధరలు పడిపోతున్నాయి?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరగడం, మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగడం, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను దీర్ఘకాలం పాటు ఎక్కువగా ఉంచుతుందనే సంకేతాలు బంగారం, వెండి పతనానికి కారణమయ్యాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ 3,989.10 డాలర్ల కనిష్ఠానికి పడిపోయి, తర్వాత 4,026 డాలర్ల వద్ద రికవర్ అయింది.
వెండి అంతర్జాతీయ స్పాట్ మార్కెట్లో ఒకానొక దశలో ఔన్సుకు 53.8 డాలర్ల ఆల్ టైమ్ లోకి పడిపోయింది. కొటాక్ నియో ప్రతినిధి కైనాత్ చైన్వాలా ప్రకారం, పారిశ్రామిక వినియోగం ఎక్కువగా ఉండే వెండిపై మార్కెట్ పరిస్థితుల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. స్పాట్ మార్కెట్లో వెండి 50 డాలర్ల దిగువకు పడిపోతే, మన మార్కెట్లో కిలో వెండి రూ. 1.90 లక్షల కంటే కిందకు వెళ్లే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఆభరణాలు కొనేవారు ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి
మీరు పండుగ సందర్భంగా లేదా వివాహాల కోసం జ్యువెలరీ షాపులకు వెళ్లి బంగారం, వెండి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. పైన పేర్కొన్న IBJA దరలు కేవలం ప్యూర్ మెటల్ రేట్లు మాత్రమే. మీరు నగల రూపంలో కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఆయా రాష్ట్రాలు లేదా నగరాలను బట్టి వర్తించే జీఎస్టీ, మేకింగ్ ఛార్జెస్ అదనంగా ఉంటాయి. దీనివల్ల నికర ధర కొంత పెరుగుతుంది.
గమనిక: బంగారం, వెండి లేదా ఈటీఎఫ్లలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి. ఈ వివరాలు కేవలం అవగాహన కోసం అందించిన సమాచారం మాత్రమే.