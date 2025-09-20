- Home
Car Price: కారు కలను సొంతం చేసుకునేందుకు ఇదే సరైన సమయం.. భారీగా ధరలు తగ్గించిన మారుతి
Car Price: జీఎస్టీ పన్ను తగ్గింపుతో ఆటోమొబైల్ రంగంలో పెద్ద మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ కార్ల తయారీదారు మారుతి సుజుకి కూడా పలు మోడళ్ల ధరలను తగ్గించింది. కొత్త ధరల వివరాలు మీకోసం.
చిన్న కార్ల కొత్త ధరలు
* ఎస్-ప్రెస్సో: కొత్త ధర రూ. 3,49,900. ధరలో రూ. 1.29 లక్షల తగ్గింపు. (బేస్ వేరియంట్, ఆఫ్ రోడ్ ప్రైస్)
* ఆల్టో K10: ధర రూ. 3,69,900. రూ. 1,07,600 తగ్గింపు.
* సెలెరియో: రూ. 4,69,900కి లభిస్తోంది. రూ. 94,100 తగ్గించారు.
* వ్యాగన్ఆర్: కొత్త ధర రూ. 4,98,900. రూ. 79,600 తగ్గింది.
* ఇగ్నిస్: రూ. 5,35,100కి లభిస్తోంది. రూ. 71,300 తగ్గింపు.
హ్యాచ్బ్యాక్, సెడాన్ మోడళ్లు (బేస్ వేరియంట్, ఆఫ్ రోడ్ ప్రైస్)
* స్విఫ్ట్: కొత్త ధర రూ. 5,78,900. రూ. 84,600 తగ్గింది.
* బాలెనో: రూ. 5,98,900కి లభిస్తోంది. రూ. 86,100 తగ్గింపు.
* డిజైర్: కొత్త ధర రూ. 6,23,800. రూ. 87,700 తగ్గించారు.
SUVలు, క్రాస్ఓవర్లు (బేస్ వేరియంట్, ఆఫ్ రోడ్ ప్రైస్)
* ఫ్రాంక్స్: కొత్త ధర రూ. 6,84,900. రూ. 1.12 లక్షల తగ్గింపు.
* బ్రీజా: రూ. 8,25,900కి లభిస్తోంది. రూ. 1,12,700 తగ్గించారు.
* గ్రాండ్ విటారా: కొత్త ధర రూ. 10,76,500. రూ. 1,07,000 తగ్గింపు.
* జిమ్నీ: రూ. 12,31,500కి లభిస్తోంది. రూ. 51,900 తగ్గింపు.
* ఇన్విక్టో: SUV కొత్త ధర రూ. 24,97,400. రూ. 61,700 తగ్గింది.
MPVలు, ప్రీమియం మోడళ్లు
* ఎర్టిగా: కొత్త ధర రూ. 8,80,000. రూ. 46,400 తగ్గింపు.
* XL6: రూ. 11,52,300కి లభిస్తోంది. రూ. 52,000 తగ్గించారు.
* విక్టోరిస్: కొత్తగా మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఈ కారు ధర రూ. 10,49,900.
* ఈకో: కొత్త ధర రూ. 5,18,100. రూ. 68,000 తగ్గింపు.