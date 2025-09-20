- Home
- Astrology
- Zodiac sign: ఓపిక లేకపోతే ఈ రాశి వారికి కష్టాలు తప్పవు.. జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం
Zodiac sign: టారో జాతకం ప్రకారం కుంభ రాశి వారు వచ్చే వారం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితులు, సంబంధాలు, ఆరోగ్యం పై ప్రభావం పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుంభ రాశి వారికీ వారం ఎలా ఉండనుందంటే.
పనిలో పరిస్థితులు
ఈ వారం కుంభ రాశి వారికి కార్యాలయంలో సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. ప్రారంభంలో సహోద్యోగులతో వాదవివాదాలు, లేదా ప్రాజెక్ట్ సమస్యలు రావచ్చు. ఈ సందర్భంలో సహనం, ధైర్యం, సంయమనం పాటించడం అత్యంత అవసరం. వారం మధ్యలో పరిస్థితులు మెరుగుపడి, మీ ప్రయత్నాలు ఫలితాన్ని ఇస్తాయి. వ్యాపారవేత్తలకు సవాలుతో కూడిన ప్రాజెక్టులు కూడా సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి.
ఆర్థిక పరిస్థితులు
ఈ రాశి వారి ఆర్థిక స్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. ఈ వారం అనూహ్య ఖర్చులను నివారించాలి. పెద్ద పెట్టుబడులు లేదా ప్రమాదకర ఆర్థిక నిర్ణయాలను వాయిదా వేయడం మంచిది. పాత రుణాలు తిరిగి పొందే ప్రయత్నాలు ఫలితం ఇస్తాయి.
కుటుంబం, సంబంధాలు
కుటుంబ సంబంధాలు సానుకూలంగా ఉంటాయి. బంధువులను ఇంటికి ఆహ్వానించి వారితో నాణ్యమైన సమయం గడపడం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. భాగస్వామి లేదా జీవిత భాగస్వామితో సంబంధాలు స్నేహపూర్వకంగా ఉంటాయి.
ఆరోగ్యం, శారీరక పరిస్థితి
మానసిక ఒత్తిడి వల్ల తలనొప్పి లేదా అలసట అనిపించవచ్చు. తేలికపాటి వ్యాయామం, యోగా, తగినంత నిద్ర ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. శారీరక ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుందని టారో సూచిస్తుంది.
సూచనలు
చేయాల్సినవి: పనిలో ఓపిక చూపడం, కుటుంబం, సంబంధాలకు సమయం కేటాయించడం.
చేయకూడనివి: ప్రారంభ ఒత్తిడితో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం.
వారపు పరిహారం: ఇష్ట దైవానికి గురువారం తెల్లటి పువ్వులు సమర్పించి ఇంట్లో దీపం వెలిగించండి, కుటుంబంతో సానుకూల సంభాషణలు జరపండి.
అదృష్ట రంగు / సంఖ్య / రోజు: తెలుపు | 6 | గురువారం
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలను ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా. పలువురు పండితులు, జ్యోతిష్యులు తెలిపిన వివరాల ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.