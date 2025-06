స్టార్ మార్కెట్లో ఓపికగా ఉండ‌డం ఎంత ముఖ్య‌మో ఈ ఉదాహ‌ర‌ణ చెబుతోంద‌ని ప‌లువురు అభిప్రాయ‌ప‌డుతున్నారు. దీనినే ప‌వ‌ర్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ అంటార‌ని అంటున్నారు. షేర్ మార్కెట్ మాయాజాలం అంటే ఇలా ఉంటుంద‌ని కొంద‌రు స్పందిస్తే. మ‌రికొంద‌రు ఆ స‌మ‌యంలో అత‌ను ఎంచుకున్న షేర్ స‌రైంది కాబ‌ట్టే ఇది సాధ్య‌మైంద‌ని మ‌రో యూజ‌ర్ కామెంట్ చేశాడు.

Guy on Reddit discovered JSW shares bought by his dad in the 1990s for ₹1L.



Worth ₹80Cr today.



Power of buy right sell after 30yrs. pic.twitter.com/mZTpGt4LII

