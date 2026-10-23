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- Jio IPO: జియో ఐపీఓ సంచలనం.. భారత్లో ఫస్ట్ టైమ్ 10 మిలియన్లకు పైగా దరఖాస్తులతో రికార్డు
Jio IPO: జియో ఐపీఓ సంచలనం.. భారత్లో ఫస్ట్ టైమ్ 10 మిలియన్లకు పైగా దరఖాస్తులతో రికార్డు
Jio IPO: జియో అదరగొట్టింది. జియో ప్లాట్ఫారమ్స్ రూ. 30,213 కోట్ల ఐపీఓ దేశ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా 1 కోటికి పైగా అప్లికేషన్లను సాధించి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
చరిత్ర సృష్టించిన జియో ఐపీఓ
భారత స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలో జియో ప్లాట్ఫారమ్స్ ఐపీఓ సరికొత్త రికార్డును క్రియేట్ చేసింది. దేశంలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓ అయిన జియో పబ్లిక్ ఇష్యూ మొదటిసారిగా 10 మిలియన్లకు పైగా అప్లికేషన్లను సొంతం చేసుకుంది. అక్టోబర్ 23న నాటికి ఈ చరిత్రాత్మక మైలురాయి నమోదైంది. బిడ్డింగ్కు మూడో, ఆఖరి రోజైన శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయానికి ఈ ఐపీఓ ఏకంగా 10,015,118 అప్లికేషన్లను అందుకుంది.
మునుపటి ఐపీవో రికార్డులు బ్రేక్
గతంలో ఈ రికార్డు వాగీ ఎనర్జీస్ పేరిట ఉండేది. అక్టోబర్ 2024లో వచ్చిన వాగీ ఎనర్జీస్ ఐపీఓకు 9.73 మిలియన్ల దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఆ రికార్డును జియో ఐపీఓ పూర్తిగా వెనక్కి నెట్టింది. జియో పబ్లిక్ ఇష్యూకి మొదటి రోజే సుమారు 3.05 మిలియన్ల దరఖాస్తులు రాగా, రెండో రోజు ముగిసేసరికి ఆ సంఖ్య 7.5 మిలియన్లకు చేరింది. ఇక శుక్రవారం నాటికి దరఖాస్తుల సంఖ్య చరిత్రాత్మక 10 మిలియన్ల మార్క్ను దాటేసింది.
అన్ని వర్గాల నుంచి భారీ స్పందన
రూ. 30,213 కోట్ల విలువైన ఈ ఐపీఓకు అన్ని ప్రధాన ఇన్వెస్టర్ వర్గాల నుంచి బలమైన డిమాండ్ లభించింది. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం నాటికి ఈ ఐపీఓ మొత్తం 6.89 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయింది. ఇందులో క్యూఐబీ పోర్షన్ ఏకంగా 14.38 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ కావడం విశేషం. ఎన్ఐఐ కోటా 9.38 రెట్లు, రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల కోటా 2.07 రెట్లు భర్తీ అయ్యాయి. అలాగే ఉద్యోగుల కోటా 2.48 రెట్లు, అర్హులైన రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాటాదారులకు కేటాయించిన పోర్షన్ 5.68 రెట్లు దక్కించుకున్నాయి.
జియో ఐపీవో షెడ్యూల్.. చివరి గడువు
జియో ఐపీఓ అక్టోబర్ 21న ప్రారంభమైంది. తొలి రోజే ఈ ఇష్యూ 3.16 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ కాగా, రెండో రోజు ముగిసే సమయానికి 5.57 రెట్లకు చేరుకుంది. అక్టోబర్ 23, శుక్రవారం ఈ ఐపీఓకు ఆఖరి రోజు కావడంతో సాయంత్రం 7 గంటల వరకు బిడ్డింగ్కు అవకాశం ఉంది. ఇష్యూ ముగిసేలోగా సబ్స్క్రిప్షన్లు, అప్లికేషన్ల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
జియో ఐపీవో: ఇన్వెస్టర్లకు ఇంకా అవకాశం
బిడ్డింగ్ ముగియడానికి సమయం మిగిలి ఉండటంతో ఇన్వెస్టర్లు పాలుపంచుకోవడానికి ఇంకా వీలుంది. దేశీయ డిజిటల్ భవిష్యత్తుపై నమ్మకంతో మదుపరులు ఈ మెగా ఐపీఓ వైపు భారీగా తరలివస్తున్నారు. అన్ని ప్రధాన కేటగిరీలు పూర్తిగా సబ్స్క్రైబ్ కావడంతో మార్కెట్ వర్గాల్లో జియో ఐపీఓ గురించే హాట్ టాపిక్ నడుస్తోంది.