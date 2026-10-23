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- Mutual Fund SIP: కేవలం రూ. 2 వేల పెట్టుబడితో రూ. 2 కోట్లు సొంతం.. ఈ ట్రిక్ మీకు తెలుసా?
Mutual Fund SIP: కేవలం రూ. 2 వేల పెట్టుబడితో రూ. 2 కోట్లు సొంతం.. ఈ ట్రిక్ మీకు తెలుసా?
Mutual Fund SIP: ప్రతినెల కేవలం రూ. 2 వేలు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్ఐపీలో పెట్టుబడి పెట్టి కోటీశ్వరులు కావచ్చని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ పెట్టుబడి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ప్రతి నెల రూ. 2 వేలతో కోటీశ్వరుడిగా మారే జర్నీ ఇదే
కేవలం రెండు వేల రూపాయల నెలవారీ పొదుపుతో కోటీశ్వరుడు కావాలనే కల నిజం కావచ్చు. దీనికోసం భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం దీర్ఘకాలిక సమయం, పెట్టుబడిలో క్రమశిక్షణ ఉంటే సరిపోతుందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్ఐపీ ద్వారా ఈ అద్భుతాన్ని సాధించవచ్చు. ఎస్ఐపీలో చక్రవడ్డీ లేదా కాంపౌండింగ్ గొప్ప ప్రయోజనం లభిస్తుంది. దీనివల్ల సమయం గడిచేకొద్దీ, మీరు పెట్టిన పెట్టుబడిపై వచ్చే లాభంపై కూడా తిరిగి రాబడులు వస్తాయి. అయితే, రెండు కోట్ల రూపాయల లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఎంత సమయం పడుతుందనేది మీ పెట్టుబడిపై లభించే సగటు రాబడి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.
రూ. 2000 ఎస్ఐపీ పూర్తి కాలిక్యులేషన్ వివరాలు ఇవే
మీరు ప్రతి నెలా రూ. 2,000 చొప్పున మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెడితే, వివిధ రకాల వార్షిక రాబడుల ఆధారంగా మీ ఫండ్ మొత్తం ఏ విధంగా పెరుగుతుందనే విషయాలు గమనిస్తే..
• నెలవారీ పెట్టుబడి: రూ. 2,000
• వార్షిక పెట్టుబడి: రూ. 24,000
• అంచనా లెక్కల విధానం: ప్రతి నెలా క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టడం, వార్షిక రాబడిని నెలవారీ ప్రాతిపదికన కాంపౌండ్ చేయడం జరుగుతుంది.
వివిధ రాబడుల ఆధారంగా సమయం.. లాభాల లెక్కలు
పెట్టుబడిపై వచ్చే రాబడి శాతం మారినప్పుడు, కోటి లేదా రెండు కోట్ల రూపాయల లక్ష్యం చేరుకోవడానికి పట్టే కాలం మారుతుంది. దాని పూర్తి వివరాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి..
• వార్షిక రాబడి 10 శాతం ఉంటే: ఇందుకు మొత్తం 46 సంవత్సరాల సమయం పడుతుంది. ఈ కాలంలో మీరు జమ చేసే మొత్తం రూ. 11.06 లక్షలు కాగా, కాంపౌండింగ్ ద్వారా వచ్చే ప్రయోజనం రూ. 1.89 కోట్లుగా ఉంటుంది.
• వార్షిక రాబడి 12 శాతం ఉంటే: ఇందుకు మొత్తం 40 సంవత్సరాల సమయం పడుతుంది. మీ మొత్తం జమ రూ. 9.68 లక్షలు అయితే, కాంపౌండింగ్ వల్ల సమకూరే లాభం రూ. 1.90 కోట్లుగా ఉంటుంది.
• వార్షిక రాబడి 15 శాతం ఉంటే: ఇందుకు 34 సంవత్సరాల సమయం పడుతుంది. ఇందులో మీ పెట్టుబడి మొత్తం రూ. 8.20 లక్షలు కాగా, చక్రవడ్డీ ద్వారా అదనంగా రూ. 1.92 కోట్ల ప్రయోజనం లభిస్తుంది. అయితే, మీరు 18 ఏళ్ల టైం తీసుకుంటే దాదాపు కోటీ రూపాయలు అందుతుంది.
ఎస్ఐపీలో కాంపౌండింగ్ లేదా చక్రవడ్డీ శక్తి ఎందుకు ప్రత్యేకం?
మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్ఐపీ ప్రారంభ సంవత్సరాల్లో ఫండ్ వృద్ధి చాలా నెమ్మదిగా సాగుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో మీ పెట్టుబడి మొత్తం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ, పెట్టుబడి కాలపరిమితి పెరుగుతున్న కొద్దీ, ముందుగా జమ అయిన డబ్బుపై వచ్చిన లాభం కూడా అదనంగా సంపాదించడం మొదలుపెడుతుంది. ఇదే కాంపౌండింగ్ అసలైన శక్తి. చిన్న మొత్తంతో ప్రారంభించినా, దీర్ఘకాలంలో ఇది పెద్ద సంపదను సృష్టిస్తుంది.
ఆదాయం పెరిగినప్పుడు ఎస్ఐపీని ఎలా పెంచుకోవాలి?
పెట్టుబడిదారులు తమ ఆదాయం పెరిగే కొద్దీ ఎస్ఐపీ మొత్తాన్ని కూడా క్రమంగా పెంచుకుంటూపోవచ్చు. ఉదాహరణకు, ప్రతి సంవత్సరం ఎస్ఐపీ మొత్తంలో 10 శాతం వృద్ధి చేసుకుంటూ వెళ్తే, దీర్ఘకాలంలో మీ ఫండ్ మరింత వేగంగా పెరుగుతుంది. అయితే, దీనివల్ల మీ పెట్టుబడి మొత్తం అసలు మొత్తం కూడా పెరుగుతుంది. సరైన ప్రణాళిక, క్రమశిక్షణతో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పొదుపు చేస్తే కోటీశ్వరుడు కావడం సులభం అవుతుంది.